La giovane star della urban music Leon Faun incontra il pubblico a Mestre

Leon Faun, giovane star della urban music del nostro tempo presenta "La profezia della musica, i testi per dare voce al proprio mondo".

È uno dei più amati protagonisti della nuova scena musicale nazionale del nostro tempo: Leon de la Vallée – in arte Leon Faun – ha scoperto il rap a 12 anni, del 2020 sono i successi "Gaia", "La follia non ha età" e "Occhi Lucidi", certificato disco d’oro. Adesso è fresco autore di un brano che, guarda caso, si intitola “Profezia” (Island Records/ Universal Music Italia), dove gli stati d’animo, le inquietudini, i conflitti e le paure del quotidiano si intrecciano a sogni e desideri attraverso linee melodiche che sembrano i fili di una sorta di predestinazione.

Ed è lui a firmare i testi e a dare parole che raccontano il (suo) mondo: l’evoluzione delle ultime stagioni lo ha portato a incarnare l’immaginario hip hop nazionale in modo libero e indipendente ma sempre autorevole, attraverso le suggestioni di tracce narrative che si intrecciano, dalla mitologia al fantasy passando per il cinema. Una musica che sa proiettarsi negli scenari che verranno, anticipandoli: per dimostrare che musica e parole sono in fondo un “unicum” strettamente imparentato, dalla ballata medievale ai rapper e ai cantautori, passando per il melodramma.

L'intervista è condotta da Claudia Fayenz. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e accesso dalle ore 17.30. Per i non prenotati accesso dalle ore 17.55 fino ad esaurimento dei posti disponibili.