A Mestre arriva Licia Troisi, la regina del fantasy

Sarà Licia Troisi, la scrittrice italiana “regina” del fantasy, la prossima protagonista del cartellone In_touch 2023, promosso dalla Rete Biblioteche Venezia con il contributo finanziario dei fondi strutturali europei Pon Metro.

Giovedì 13 aprile, alle 18 nella Biblioteca di Carpenedo Bissuola, Licia Troisi presenterà il nuovo libro “Poe e la cacciatrice di draghi”, uscito recentemente per Rizzoli. Il nuovo romanzo è il secondo volume della trilogia de "Le Guerre del Multiverso". La conversazione sarà condotta dalla giornalista Chiara Pavan. L’incontro è aperto con ingresso libero: gli spettatori che dispongono della prenotazione avranno accesso dalle 17.30, gli altri potranno entrare a ridosso dell’incontro per i posti rimasti. A conclusione è previsto il firmacopie dell’autrice.

Poe e la cacciatrice di draghi

Il nuovo romanzo riporta in scena l’eroina Poe, un’umana che deve fare i conti con una Terra devastata da una misteriosa catastrofe. Allontanata dal suo mondo come reietta all’età di quindici anni, Poe ha perduto tutto: amici, affetti, posizione sociale, ma grazie alla sua straordinaria forza d’animo, al coraggio e alla spavalderia ha saputo cavarsela, e oggi, a venticinque anni, è una Cercatrice abile e famosa, una dei pochi in grado di viaggiare attraverso i Pozzi, passaggi interdimensionali che collegano tra loro i mondi del multiverso.

Poe è impegnata accanto a Damyan, insieme sono assoldati come coppia nei più svariati angoli del multiverso. Dalla presunta morte di Dhanab sono passati due anni e l’ultima avventura li ha portati a Lakheeta, il pianeta dei draghi: ma quella che doveva essere una missione piuttosto semplice si rivela insidiosa.

Chi è Licia Troisi

Nata a Roma nel 1980, Licia Troisi è scrittrice di romanzi fantasy. Appassionata di cinema e fumetti, è laureata in Astrofisica con una tesi sulle galassie nane. Per Mondadori, nel 2015, ha pubblicato Dove va a finire il cielo, il suo primo libro di divulgazione scientifica. Consegue il dottorato in Astronomia all'Università di Roma Tor Vergata. È autrice delle saghe del Mondo Emerso, della Ragazza Drago, dei Regni di Nashira, di Pandora, di La saga del dominio, tutte edite da Mondadori. Nel 2019 pubblica con Mondadori I casi impossibili di Zoe e Lu; del 2020 è invece La sfrontata bellezza del cosmo (Rizzoli).