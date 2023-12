Il critico d'arte Luca Beatrice ospite alla Vez per una lectio sul sacro nelle opere contemporanee

Il critico d’arte e docente accademico Luca Beatrice martedì 5 dicembre, alle ore 18.00, incontra i lettori della biblioteca civica Vez di Mestre e gli appassionati d’arte per una lectio sul tema "La persistenza del sacro nell’arte contemporanea".

Alle porte del Natale, Luca Beatrice ci conduce in un viaggio affascinante da Francis Bacon a Yan Pei Ming che attraversa arte, costume, letteratura, storia, società e che parte da due quesiti fondamentali: cosa rimane del sacro nell’arte contemporanea dopo la rivoluzione linguistica del ‘900? Come si configura il sacro in una società indirizzata verso il laicismo?

L’arte sacra, o meglio, la rappresentazione del sacro nell’arte, non solo ha prodotto opere immortali e meravigliose nel corso dei secoli, ma ha alimentato dubbi e interrogativi, forse destinati a cavalcare l'eternità.

Dalle icone dell’anno Mille ai capolavori sublimi del Trecento, dalla crisi di valori del XVI secolo fino ai dadaisti, futuristi e surrealisti, con le loro immagini astratte ed ermetiche, dal recupero dei messaggi della religione da parte delle avanguardie degli anni Venti al nuovo, aspro affronto all’orizzonte metafisico di una parte dell’arte contemporanea, quello del sacro nell’arte è un viaggio di incomparabile bellezza, di rapimento e estasi, di profonda devozione e di shock inattesi.

Un potente mezzo di conversione e conoscenza che ha contribuito a cambiare il mondo e a segnare il passaggio da una all'altra epoca, delineando contenuti teologici, iconologici e simbolici eternamente sospesi tra classicismo e astrattismo.



L'ingresso è aperto a tutti, fino ad esaurimento posti. È consigliata la prenotazione online.