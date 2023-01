All'Ateneo Veneto Lucia Annunziata parlerà della crisi del sistema politico italiano

Mercoledì 18 gennaio, presso l'Aula Magna dell'Ateneo Veneto di Venezia, la giornalista Lucia Annunziata presenterà il libro L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico, in dialogo con Antonella Magaraggia, presidente dell'istituzione culturale veneziana.

Nella sua nuova opera, che ha richiesto tre anni e mezzo di lavoro, Annunziata ha tratteggiato la storia del potere in Italia – con documenti e una quarantina di interviste inedite – dal 2011 al 2022. Dieci anni in cui in Italia si sono succeduti sette governi guidati da sei premier, di cui quattro non erano neppure eletti in Parlamento: Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte, Mario Draghi. Inquilini di Palazzo Chigi, li definisce l’autrice, provvisori abitanti del potere.

Dalla crisi economica al Covid alla guerra, fino alla mancata elezione di Draghi al Quirinale, Lucia Annunziata racconta la fine della fiducia nei partiti, lo svuotamento del Parlamento e i patti con cui viene scelto il presidente del Consiglio, l’itinerario dei vari governi e le ragioni del loro rapido logorarsi. E il tentativo di arginare la deriva populista che ha finito poi per consegnare il Paese alla destra con le ultime elezioni.

L'incontro inizierà alle 18.00.

Chi è Lucia Annunziata

Giornalista, conduce Mezz’ora in più in onda su Rai 3. Direttrice de “L’Huffington Post” fino al 2020, è stata presidente della Rai e direttrice del Tg3, oltre ad essere stata a lungo inviata dagli USA, dall’America Latina e dal Medio Oriente per i maggiori quotidiani italiani. Con Bassa intensità (Feltrinelli, 1991), il suo primo libro, ha vinto il Premio Malaparte e con La crepa (Rizzoli, 1998) il Premio Saint Vincent.