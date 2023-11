La scrittrice Mariolina Venezia porta la sua Imma Tataranni alla biblioteca Vez

Ha un carattere tenace e deciso, dal quale affiorano talvolta tratti teneri, spesso ironici. Si muove in una Matera di grande suggestione, ed esprime la sua visione del mondo mentre fa la fila alla posta, o risolve un caso, schiudendo spesso pensieri e desideri inconfessabili, idiosincrasie, debolezze, aneddoti inediti e segreti. È il sostituto procuratore Imma Tataranni, la PM piú chiacchierata del centro-sud e certamente quella più amata dai telespettatori italiani: è, soprattutto, la protagonista della saga firmata dalla scrittrice Premio Campiello Mariolina Venezia, che le ha dedicato buona parte della più recente produzione, per ora suggellata dall’ultima avventura 2021, "Ecchecavolo. Il mondo secondo Imma Tataranni" (Einaudi).

Sarà proprio un dialogo nel segno di questa originalissima “eroina” del poliziesco, a tu per tu con Mariolina Venezia intervistata dal giornalista Roberto Bonaldi, a siglare, domenica 3 dicembre, alle 18.00 nella Biblioteca civica Vez di Mestre, il programma di "In_giallo 2023", declinazione noir del cartellone "In_touch" promosso dalla Rete Biblioteche del Comune di Venezia. A conclusione dell’incontro è previsto il firmacopie dell’autrice. L’incontro è proposto come sempre con ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili: gli spettatori con prenotazione potranno accedere nelle sale dalle 17.30, il pubblico privo di prenotazione potrà accedere dalle 17.55, usufruendo dei posti a sedere rimasti. Ulteriori dettagli sono disponibili online.

Il libro

Imma Tataranni è al centro della serie TV che ha da poco archiviato la sua terza e fortunatissima stagione, dove ha il volto ormai iconico dell’attrice Vanessa Scalera. Nell’ultimo libro che le ha dedicato la sua autrice prendono vita i personaggi che l’hanno accompagnata nelle puntate precedenti: il marito Pietro, la figlia Valentina, il bel Calogiuri, le compagne di scuola e tutta la Procura. I colleghi, soprattutto, che si sentono in dovere di fare i simpatici a tutti i costi, e poi le suocere impiccione, i tuttologi dell'ultimo minuto. Quelli che non si regolano durante il pranzo della domenica e quelli che chiedono «Ti è piaciuto?» dopo aver fatto l'amore: nel suo mondo ideale Imma Tataranni non fa sconti a nessuno, neanche a se stessa.

Mariolina Venezia

Mariolina Venezia ha vissuto in Francia e a Roma, ma ha naturalmente il cuore legato alle sue origini, che raccontato nei paesaggi e nelle vicende dei suoi romanzi. Vincitrice del Premio Campiello nel 2007 con "Mille anni che sto qui" (Einaudi), dal 2009 è un'apprezzata giallista, con i racconti di Tataranni e di altri personaggi che sono stati portati all'attenzione del grande pubblico anche grazie alla TV. Lo scorso settembre è tornata in libreria con il racconto lungo "Ritorni" (Italo Svevo editore), dedicato alla città di Trieste. È stata vincitrice del premio letterario "Friuli Venezia Giulia. Il racconto dei luoghi e del tempo 2023", Mariolina Venezia vive a Roma, dove lavora per cinema, teatro e televisione. Con Einaudi ha pubblicato "Come piante tra i sassi" (2009, 2018 e 2021), "Maltempo" (2013, 2018 e 2021), "Rione Serra Venerdì" (2018 e 2021), "Via del Riscatto" (2019 e 2021) e "Ecchecavolo" (2021).