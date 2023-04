Il fotografo Martin Parr incontra il pubblico a San Servolo

Mancano pochi giorni per uno degli eventi internazionali più attesi in programma negli spazi dell’Isola di San Servolo. Dal 20 al 23 aprile 2023 con la sua quarta edizione torna VIP (Venezia International Photo Festival), il festival internazionale dedicato alla formazione fotografica. Un’immersione totale nel mondo della fotografia, con una proposta formativa di alto profilo, in grado di portare a Venezia i grandi “maestri” della fotografia che propongono ciascuno un workshop a “tema”, destinato ai professionisti, semi professionisti o anche a semplici amatori che desiderano apprendere le tecniche base.



L’Isola di San Servolo, di proprietà della Città metropolitana di Venezia, diventa così il luogo ideale per una community di appassionati di fotografia, attraverso un programma articolato in 19 workshop di varia durata che permette ai partecipanti di confrontarsi e condividere l’esperienza formativa in forma residenziale con alcuni tra i più noti nomi della fotografia internazionale.



Vari i temi proposti dai maestri: ritratto, moda, street photography, wildlife, lifestyle, fotografia di architettura, landscape, ecc. e naturalmente il soggetto principale o il contesto dominante sarà Venezia, città che ospita la manifestazione e set perfetto per i partecipanti.



Tra i nomi dei maestri fotografi presenti in isola di San Servolo in questa quarta edizione: Vincent Peters, Oliviero Toscani, Settimio Benedusi, Yann Arthus Bertrand, Eric Bouvet, Reza, Alan Schaller, Julien Mignot, Laurent Dequick e Serge Ramelli. Entrano da quest’anno nella community di VIP i fotografi di moda Arthur Hubert Legrand e Lia Mstislavskaya e i ritratti di Charlotte Abramov.

Incontro con Martin Parr

Aperto a tutti, non solo ai partecipanti a VIP, sarà l’incontro pubblico previsto il 21 aprile alle 19.00, sempre nell'isola di San Servolo, con il fotografo inglese Martin Parr.

Maestro di fama internazionale, Parr è un cronista dei nostri tempi. Di fronte alla marea crescente di immagini dei media, le sue fotografie ci offrono l'opportunità di vedere il mondo dal suo punto di vista unico.

I posti sono limitati. Info e registrazioni a segreteriacongressisss@gmail.com.