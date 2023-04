Alla biblioteca Vez l'incontro con Massimo Cirri sul tema "Le parole, la radio, la vita”

Da oltre due decenni è una delle voci più amate e ascoltate della radiofonia nazionale, ed è autore teatrale per grandi voci delle scene italiane, ma è anche psicologo, giornalista, divulgatore sensibile alle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità, come ha dimostrato ideando e rendendo tangibile in Italia la Giornata nazionale del Risparmio energetico: Massimo Cirri, toscano trapiantato a Milano, storica voce di Caterpillar su Rai radio2, sarà il prossimo protagonista del cartellone letterario In_touch 2023, promosso dalla Rete Biblioteche Venezia. Domenica16 aprile, alle 18 nella Biblioteca Vez di Mestre, Cirri animerà un incontro sul filo rosso “#Liberatutto. Le parole, la radio, la vita”. Condurrà la conversazione la giornalista Michela Nicolussi Moro.

L’incontro è aperto con ingresso libero, gli spettatori che dispongono della prenotazione avranno accesso dalle 17.30, gli altri potranno entrare a ridosso dell’incontro per i posti rimasti.

A conclusione è previsto il firmacopie dell’autore per l’ultimo libro “Quello che serve. Un racconto tra malattia, cura e Servizio Sanitario Nazionale” (Manni), scritto insieme alla regista Chiara D’Ambros, con cui aveva realizzato anche l’omonimo documentario diffuso da Rai3.

Ulteriori dettagli sono disponibili online.