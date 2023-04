A Mestre l'incontro con lo scrittore Matteo Bussola

Un delicato diario di educazione sentimentale dedicato all'adolescenza e a tutti i suoi cambiamenti, un romanzo sui primi amori ma anche sulle fragilità di anni complicati e avvincenti: “Mezzamela. La bellezza di amarsi alla pari” è l’ultima fatica letteraria dello scrittore Matteo Bussola, e pagina dopo pagina diventa un vero ‘osservatorio’ sulle problematiche e criticità di quell’età, così difficile da affrontare.

È quindi dedicato con particolare attenzione ai giovani lettori - e giovani adulti - l’incontro con l’autore veronese, in programma martedì 2 maggio, alle 18 nella Biblioteca Carpenedo Bissuola di Mestre, nell’ambito del cartellone letterario In_touch 2023, promosso dalla Rete Biblioteche Venezia. Con Matteo Bussola dialogherà il giornalista Paolo Navarro Dina. A conclusione è previsto il firmacopie dell’autore.

Il libro

Fra le pagine di Mezzamela ritroviamo i protagonisti di “Viola e il Blu” (Salani, 2021) che, arrivati alle scuole medie, scoprono di provare dei sentimenti fino ad allora sconosciuti. Per Viola e per il suo migliore amico Marco non ci sarà però solo la scoperta di un’emozione nuova, ma anche l’amaro confronto con le narrazioni tossiche e le assurde regole di comportamento tra generi a cui il mondo circostante vorrebbe si uniformassero. Certo l’adolescenza non è un periodo facile da vivere. Occorre imparare a capire i motivi delle scelte e delle emozioni. Matteo Bussola racconta e dipana con tatto e sensibilità le vicende di alcuni adolescenti, in una storia che è tutta un divenire, un crescere davanti alle varie difficoltà, un avvicinarsi ed un allontanarsi continuo. Lo scrittore da sempre ha un’attenzione speciale per l’adolescenza, che si riverbera nel programma settimanale su Radio24, Non mi capisci, condotto insieme a Federico Taddia. A cuore aperto, nell’incontro di In_touch, Bussola converserà dei grandi topics della generazione Z.

«Gli adolescenti – ha osservato lo scrittore – sono stati coloro ai quali abbiamo prestato meno attenzione negli ultimi anni, stanno attraversando un momento di grande, terribile fragilità, ed è tutta colpa nostra. Quando è esplosa la pandemia i bisogni dei ragazzi sono stati ignorati per molto tempo. Alla fine la soluzione è stata quella di isolarli, nonostante si trovassero in un periodo della vita in cui il rapporto con gli altri, anche fisico, la possibilità di incontrarsi fuori di casa, è determinante per la propria formazione emotiva. Credo che sarà possibile rendersi conto dell’impatto della pandemia su questa generazione solo nei prossimi anni».

L’incontro sarà aperto con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli spettatori che dispongono della prenotazione avranno accesso dalle 17.30, gli altri potranno entrare a ridosso dell’incontro per i posti eventualmente rimasti.