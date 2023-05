La booktoker Megi Bulla incontra i giovani alla Biblioteca Carpenedo Bissuola

Sarà Megi Bulla con la sua “Biblioteca di Daphne” ad aprire giovedì 25 maggio alle ore 18.00, presso la Biblioteca Carpenedo Bissuola di Mestre, la serie di incontri dedicati ai giovani con le booktoker italiane più popolari del web, creator che dedicano il loro spazio (e tempo) in rete al racconto di libri di ogni genere letterario e tempo, per una nuova forma di invito alla lettura e alla cultura rivolta alle nuove generazioni.



Con un profilo che conta oltre 435mila follower, Megi è la booktoker più seguita in Italia. Assieme alla giornalista Annarita Briganti, accompagnerà il pubblico alla scoperta del mondo #BookTok, fenomeno che raccoglie una vasta community di giovanissimi appassionati di lettura, alla ricerca continua di consigli e riflessioni sui libri letti, capace di influenzare il mondo dell’editoria facendo impennare le vendite di un libro, e che ha ormai trovato spazio anche nei grandi eventi letterari come il Salone del Libro di Torino.



Ventottenne laureanda in Ingegneria Civile, su TikTok Megi è @labibliotecadidaphne, profilo che ha aperto durante la quarantena. Comincia a leggere nel 2004, quando si trasferisce a Tione di Trento e scopre per la prima volta la Biblioteca Comunale. Da allora la lettura è stata la sua più grande compagna di avventure e oggi è il suo lavoro a tempo pieno. Leggere non è noioso e non è un’attività da persone asociali: questo è il messaggio che Megi lancia ai giovanissimi che la seguono. @labibliotecadidaphne è un luogo sicuro in cui cercare confronto e dialogo, scoprire e ri-scoprire la passione per la carta e l'inchiostro, senza il timore di sentirsi giudicati.



L’incontro, a cui parteciperà anche la booktoker Martina Levato, tra le più seguite di TikTok, è parte del progetto “Insieme lettori più forti” promosso dal Comune di Venezia con il Servizio VEZ Rete Biblioteche, finanziato dal CEPELL - Centro per il Libro e la Lettura. Ingresso libero fino a esaurimento posti.