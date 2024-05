Orientamento e lavoro, l'incontro con Will Media e Ca' Foscari Alumni

È in programma al Combo di Venezia (campo dei Gesuiti, mercoledì 8 maggio 2024 - ore 18.30) l'incontro "Will Talk: orientamento, lavoro, STEM": una sessione di discussione per creare consapevolezza e stimolare il dibattito sui temi dell'orientamento verso l’università e il mondo del lavoro, sulle conseguenze dell'abbandono scolastico, sulla disoccupazione giovanile e sul mondo delle STEM (l'insieme delle discipline scientifico-tecnologiche).

Partecipano tra gli altri Clara Morelli, autrice Will Media, Valentina Beghetto, docente Ca’ Foscari e referente del progetto STEMbyte e Arianna Cattarin, direttrice career service di Ca’ Foscari. È previsto anche un gioco di gruppo intitolato "Come trovo il lavoro giusto per me?".

La discussione parte da alcuni dati in particolare: un lavoratore su tre fa un lavoro non in linea con quello che ha studiato; il 40% di diplomati e diplomate, se potesse tornare indietro, sceglierebbe un percorso di studi diverso; a un anno dal diploma, tra chi ha deciso di continuare gli studi, cioè il 71,7% degli studenti, il 6,6% abbandona l’università e l'8,7% cambia ateneo o corso di laurea.

Al termine dell'evento ci sarà un aperitivo. L'evento è aperto a tutti ed è sostenuto da iliad, con il patrocinio di Ca' Foscari Alumni.