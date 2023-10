Lo scrittore Paolo Nori racconta il suo podcast autobiografico alla Vez di Mestre

Il podcast come strumento innovativo di narrazione: se nel 2005 “podcasting” veniva incoronata parola dell’anno nel dizionario statunitense New Oxford, c’è voluto da allora oltre un decennio perché la podcast-mania cominciasse ad esplodere per diventare parte del nostro quotidiano, valore aggiunto di approfondimento, conoscenza, scoperta. Lo ha ben capito lo scrittore e blogger Paolo Nori, da sempre attento alle declinazioni della cifra narattiva nel contemporaneo: e proprio lui sarà protagonista, domenica 15 ottobre a Mestre, nella Biblioteca civica Vez dalle 18, dell’incontro-lezione sul tema “Podcast: il racconto on demand”, proposto nell’ambito del cartellone autunnale "In_touch" della Rete Biblioteche Venezia, a cura dello studio Vuesse&c. "Parole di futuro" è il tema degli incontri "In_touch", ed è infatti in costante divenire lo “strumento” podcast, con la sua offerta di narrazioni a tema, più spesso audio e talvolta video, spesso d’autore.

Il nuovo podcast di Paolo Nori, “Due volte che sono morto”, prodotto a cura di Chora Media e disponibile sulla piattaforma Rai Play Sound, è intimamente collegato alla vita e agli accadimenti sperimentati dallo scrittore nell’arco della sua vita. Nel 1999 e nel 2013 si è infatti diffusa, per qualche settimana, la voce che Paolo Nori fosse morto. La prima volta lo conosceva pochissima gente, aveva appena pubblicato il primo romanzo, quando, una notte, ha fatto un incidente in macchina, una due cavalli, che ha preso fuoco. Nori rimase imprigionato nell'abitacolo, ustionandosi il 30% del corpo. Se tre uomini non lo avessero estratto in tempo, sarebbe morto davvero. La seconda volta, nel 2013 a Bologna: Nori attraversava la strada fuori dalle strisce, un motorino lo ha investito, e lui è caduto, ha battuto la testa: trauma cranico, tre giorni in coma farmacologico. Dopo quattro giorni un'agenzia di stampa diffondeva la notizia che lo scrittore si trovava fra la vita e la morte. Nel podcast Nori cerca i testimoni, i soccorritori, gli amici, i parenti e tutti coloro che erano vigili allora per farsi raccontare i fatti e le loro emozioni di quei momenti. “Due volte che sono morto” è scritto e raccontato in prima persona da Paolo Nori, con la collaborazione di Silvia Righini e la cura editoriale di Sabrina Tinelli. Sound design e musiche addizionali di Luca Micheli.

Paolo Nori nel 2023 ha pubblicato "Vi avverto che vivo per l’ultima volta" (Mondadori 2023, finalista Premio Viareggio Repaci), «per raccontare la storia di Anna Achmatova, una poetessa russa nata nei pressi di Odessa nel 1889 e morta a Mosca nel 1966». Dopo essere entrato in quella di Dostoevskij, Nori è così entrato in un'altra vita incredibile. Nato a Parma nel 1963, Nori ha pubblicato romanzi e saggi, fra i quali "Bassotuba non c’è" (1999), "Si chiama Francesca, questo romanzo" (2002), "Noi la farem vendetta" (2006), "I malcontenti" (2010), "I russi sono matti" (2019), "Che dispiacere" (2020) e "Sanguina ancora" (2021). Ha tradotto e curato opere, tra gli altri, di Puškin, Gogol’, Lermontov, Turgenev, Tolstoj, ?echov, Dostoevskij, Bulgakov, Chlebnikov, Charms.

L’incontro è proposto con ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili: gli spettatori con prenotazione (facilmente cliccabile sulla piattaforma eventbrite) potranno accedere nelle sale dalle 17.30, il pubblico privo di prenotazione potrà accedere dalle 17.55, usufruendo dei posti a sedere rimasti. Dettagli online. A conclusione di ogni incontro è previsto il firmacopie dell'autore.