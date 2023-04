Incontro pubblico a Mestre sul suicidio medicalmente assistito

A due mesi dall'inizio della campagna e a seimila sottoscrizioni ottenute sulla proposta di legge regionale di iniziativa popolare sull'aiuto medico alla morte volontaria, la Cellula Coscioni Venezia e il circolo Piave-Altobello del Partito Democratico terranno un incontro pubblico a Mestre venerdì 14 marzo 2023 alle ore 18.30, presso il caffè Grand Central in piazzale Olivotti 2.

«Sarà l'occasione - spiegano gli organizzatori - per conoscere nei dettagli la proposta di legge, analizzare l'ennesima grande mobilitazione popolare, a fronte di un immobilismo della politica, per una iniziativa sui temi del fine vita e dell'autodeterminazione, ed inoltre sottoscrivere la pdl contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo delle settemila firme necessarie per il deposito in Consiglio regionale Veneto».

L'incontro sarà aperto dai saluti di Carlo Pagan segretario del circolo Pd Piave Altobello, Monica Sambo segretaria del Pd Venezia, Matteo Bellomo segretario Pd metropolitano, e vedrà gli interventi di Franco Fois, coordinatore della Cellula Coscioni Venezia, l'avvocato Matteo D'Angelo del comitato promotore PDLr e Jonatan Montanarello, consigliere regionale Pd.