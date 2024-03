Roberto Chiesi presenta il suo libro "Pasolini, il fantasma del presente" all'M9

Sabato 2 marzo alle ore 17.30 Roberto Chiesi presenterà il suo libro, Pasolini. Il fantasma del presente (1970-1975), all'M9-Museo del 900. Introdurrà l'incontro Annalisa Bruni. Andrea Cerica dialogherà invece con l'autore. Si tratta del nuovo appuntamento per il ciclo di presentazioni curato dal bookshop del museo di Mestre.

Il libro

Negli ultimi anni dell'intensa e prolifica attività di scrittore e regista di Pier Paolo Pasolini, la dialettica fra passato e presente diviene drammatica: condanna i lineamenti della contemporaneità che continua a vivisezionare nei suoi scritti ma che rifiuta di filmare nel suo cinema. Negli ultimi cinque anni, dal 1970 al 1975, realizza sei lungometraggi. Uno dei "fili rossi" che li accomuna è il rifiuto del presente, di filmare e raccontare l'Italia contemporanea. Un rifiuto che ha ragioni profonde e che contrasta con gli articoli "corsari" e "luterani" che scrive proprio in quegli anni sul Corriere della sera e Il Mondo e col romanzo che lascerà incompiuto Petrolio. Ma a quale passato pensava Pasolini? Quali erano i connotati, anche fisici e concreti, del mondo che rimpiangeva così disperatamente? È probabile che le ragioni più profonde del perché il suo pensiero e la sua figura continuino ad avere una tormentata attualità anche a distanza di quarantasette anni dalla sua morte si celino proprio in questa dialettica fra nostalgia e condanna. Questo libro tenta di spiegare le ragioni contraddittorie e complesse di questa visione della realtà, che è all'origine dell'ultimo, fervido e importante periodo dell'arte pasoliniana. Prefazione di Dacia Maraini.

Roberto Chiesi

Roberto Chiesi è un critico cinematografico nonché responsabile del Centro Studi – Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna. È membro del comitato direttivo della rivista internazionale "Studi pasoliniani" e del comitato di redazione del periodico "Cineforum", inoltre è collaboratore del programma radiofonico di RAI3 "Wikiradio".

Scrive per i periodici "Segnocinema" e "Cinecritica". Ha curato l'edizione dvd di dieci film della collana Bergman Collection per BIM e, per le edizioni Cineteca di Bologna, de La rabbia (2008), Appunti per un'Orestiade africana (2009, dvd e libro), Fuoco! Il cinema di Gian Vittorio Baldi (2009), L’Oriente di Pasolini (2011), Accattone (2015), Il mio cinema (2015) e l'edizione dvd di Salò o le 120 giornate di Sodoma (2015).

È autore o curatore, fra gli altri, anche dei libri Hou Hsiao-hsien (Le Mani, 2002), Jean-Luc Godard (Gremese, 2003), Pasolini, Callas e "Medea" (FMR, 2007), Il cinema noir francese (Gremese, 2015), Cristo mi chiama ma senza luce. Pier Paolo Pasolini e Il Vangelo secondo Matteo (Le Mani, 2015), "8 ½" di Federico Fellini (Gremese, 2018), Il cinema di Ingmar Bergman (Gremese, 2018), Tutto Pasolini (co-curatela, Gremese, 2022), Pier Paolo Pasolini – Folgorazioni figurative (co-curatela, Cineteca di Bologna, 2022) e Pasolini e Bologna. Gli anni della formazione e i ritorni (co-curatela, Cineteca di Bologna, 2022). Il libro che presenterà all'M9, Pasolini. Il fantasma del presente (1970-1975), è uscito per Vallecchi nel 2022

Andrea Cerica

Veneziano classe 1990, Cerica è diplomato al Liceo classico “Raimondo Franchetti” di Mestre, si è laureato in lettere antiche a Ca’ Foscari e ha conseguito il dottorato di ricerca nella medesima disciplina all’Università di Pisa, con una tesi vincitrice nel 2019 del XXXV Premio Pasolini (Pasolini e i poeti antichi, Mimesis, 2022). Ha collaborato con la Cineteca di Bologna; è inoltre insegnante nei licei pubblici ed è stato assistente alla didattica e docente a contratto di lingua greca a Ca’ Foscari.