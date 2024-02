Susanna Bissoli presenta il suo nuovo libro alla Ubik di Mestre

Si chiama Vera ed è sopravvissuta alla scarica di un fulmine: è la protagonista del nuovo libro di Susanna Bissoli edito da Einaudi, “I Folgorati”: l’autrice lo presenterà venerdì 16 febbraio alle ore 18:30 alla Libreria Ubik di Mestre, nell’ambito di un fitto calendario di incontri con scrittori e scrittrici, anche di fama internazionale. Moderatrice dell’evento sarà Susy Merico.

Il libro

La vita è ostinata e Vera lo sa bene. Quando scopre di essere di nuovo malata (della stessa malattia che ha portato via sua madre, e molte donne della sua famiglia), suo padre Zeno le offre ospitalità nella casa dove da anni vive ormai solo – la «Settimana Enigmistica» sempre sul davanzale del bagno, con le caselle riempite a caso, perché i vuoti sono insopportabili. La loro è una famiglia monca ma vitale, spiritosa, dirompente. Nora è la sorella minore, gestisce da sola una figlia di dieci anni e un negozio di borse dove ha provato a far lavorare Vera, ma lei stava al computer a scrivere anziché inserire fatture. Vera infatti ha sempre inseguito, oltre alla libertà, il sogno di diventare scrittrice: però «le storie bisogna pure finire di raccontarle», non lasciarle a metà, impantanate, un po’ come la sua vita.



L’amore accidentato con Franco – che riesce a farsi venire un attacco di panico mentre l’accompagna a una visita di controllo – non è l’àncora sicura per affrontare la nuova burrasca. Meglio tornare nella casa in cui è cresciuta, da quel cocciuto di suo padre, che pur di non far vedere a un medico la gamba che gli pulsa gira solo con scarpe di tela sfondate. Ed è proprio in una stanza chiusa a chiave di quella casa che Vera scopre decine di quaderni fitti fitti di parole: suo padre ha scritto un romanzo? Ma se ha la quinta elementare! Chissà se sono le storie che ci salvano o siamo noi a doverle salvare. Un romanzo dalla grazia rara che sa tenere insieme il riso e il pianto, perché è l’ironia la chiave di tutte le salvezze.

L'autrice

Susanna Bissoli ha studiato lingue, mediazione culturale e didattica dell'italiano per stranieri. È autrice della raccolta di racconti “Caterina sulla soglia” (2009), finalista al Premio di Fahrenheit-Radio 3 per il libro dell’anno, e del romanzo “Le parole che cambiano tutto” (2011), entrambi pubblicati da Terre di Mezzo. Appassionata di teatro da circa vent'anni conduce laboratori di narrazione interculturale, specialmente con gruppi di donne. Nel 2024 pubblica con Einaudi “I folgorati”.