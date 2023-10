In biblioteca con Tiktok: la “Proftoker” Valentina Ghetti incontra i giovani alla Vez di Mestre

La “Proftoker” Valentina Ghetti, giovedì 12 ottobre alle ore 18.00, incontra i giovani alla Biblioteca Civica Vez di Mestre per raccontare e condividere la sua esperienza di booktoker e promuovere la lettura alle nuove generazioni. È il terzo appuntamento aperto al pubblico del progetto “Insieme lettori più forti”, promosso dal Comune di Venezia con il Servizio Vez Rete Biblioteche, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Con una community di oltre 260mila utenti, Valentina Ghetti, bresciana della Val Camonica, è tra le booktoker più seguite in Italia. Laureata nel 2020 all'Università Cattolica di Milano in Filologia Moderna con indirizzo critica editoriale, ha iniziato a creare contenuti su Tiktok quasi per gioco, non immaginando all’inizio di poter raggiungere il successo che ha oggi. Professoressa di giorno e booktoker per tutto il resto del tempo, è supportata da una community attiva, presente e interessata. È richiestissima dalle case editrici, con collaborazioni, tra le altre, con Mondadori, HarperCollins Italia, Il Libraio, TikTok Italia, ed è ospite dei principali eventi culturali italiani, dal Festival del libro di Torino a Lucca Comics. «Quello che mi ha convinta a spostare la mia attività di content creator su TikTok è stato soprattutto il fatto che, essendo un nuovo mondo, ha ancora una grande leggerezza nel parlare di libri. E anche ora che siamo in tanti, c’è sempre un grande rispetto dell’opinione altrui» ha raccontato Valentina.



Assieme al giornalista Andrea Giovannetti, Valentina Ghetti alla Biblioteca Vez accompagnerà il pubblico alla scoperta del mondo #BookTok, fenomeno globale che ha conquistato la Generazione Z e che oggi raccoglie una vasta community di giovanissimi appassionati di lettura, alla ricerca continua di consigli e riflessioni sui libri letti, capace di influenzare il mondo dell’editoria rivoluzionando le classifiche dei libri più venduti, e che ha ormai trovato spazio anche nei grandi eventi letterari e sulle recensioni dei libri.



Fra i suoi format più amati dai follower, "Guida di lettura", una rubrica nella quale spiega come sono composte le saghe più intricate e l’ordine consigliato per leggere i libri che le compongono, e "Lessico di booktok", in cui ci spiega l’etimologia e il significato dei termini più usati su Booktok. "Leggo e reagisco ogni 100 pagine" è invece un format in cui il pubblico accompagna Valentina nella lettura di un libro scoprendo le sue reazioni ogni 100 pagine lette.

Il progetto “Insieme lettori più forti” promosso dal Comune di Venezia con il Servizio Vez Rete Biblioteche, finanziato dal CEPELL - Centro per il Libro e la Lettura.