Torna Incroci di Civiltà, tra gli ospiti Joe Lansdale e Eshkol Nevo

È tutto pronto per la 15ª edizione di "Incroci di Civiltà', festival internazionale di letteratura di Venezia ideato da Ca' Foscari e diretto da Flavio Gregori, che quest'anno si terrà dal 25 al 28 maggio, con il pubblico in sala, in sedi diffuse nel territorio comunale.

La manifestazione, che vede la collaborazione di Fondazione di Venezia e Comune, ospiterà, come di consueto, personalità da tutto il mondo per offrire uno sgaurdo a tutto tondo sulla realtà contemporanea. Tra i "pezzi da novanta" ci sono lo scrittore statunitense Joe Lansdale, l'israeliano Eshkol Nevo e il regista e autore Werner Herzog. Altri ospiti saranno il norvegese Roy Jacobsen, l'ungherese László Krasznahorkai, la vietnamita Nguy?n Phan Qu? Mai, la venezuelana Karina Sainz Borgo e il poeta ucraino Boris Khersonsky. Il programma completo del Festival sarà presentato il prossimo 11 maggio, nella sede centrale di Ca' Foscari.