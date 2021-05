Indie Sound: al parco Bissuola una rassegna di concerti di musica rock indipendente

Torna l’estate e torna la musica live. L’arena estiva allestita nel piazzale Divisione Acqui all’esterno del Teatro del Parco di Mestre si popola di concerti e laboratori musicali all’insegna del rock indipendente, contemporaneo e giovanile. Il Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Macaco Records, dà il via all’estate con un festival musicale coinvolgente che dal 17 al 20 giugno spazierà tra appuntamenti live e laboratori per tutte le e età.

La musica rock indipendente per l'estate di Venezia

Indie Sound - Open Edition riprende da dove ci si era interrotti, causa emergenza sanitaria Covid-19, portando nell’area del Parco Albanese un festival rivolto ai giovani e alle famiglie in un’atmosfera stimolante ed internazionale. I protagonisti degli eventi saranno grandi artisti della scena nazionale ed internazionale, accompagnati da giovani band del territorio, in un ampio respiro musicale, artistico ed europeo.

Il palco principale di Piazzale Divisione Acqui del Parco Albanese vedrà protagonisti i raffinati Comaneci, i travolgenti The Winston e ChrystaBell, musa di David Lynch, che assieme a Marc Collin (Nuovelle Vague) porterà in scena “Strange Angels” un concerto dedicato ai Cure.

Le mattine e pomeriggi del festival si svolgeranno invece all'interno del Teatro del Parco dove, in diverse fasce orarie, si svolgeranno laboratori dedicati ai bambini, agli adolescenti e ai ragazzi. Il gran finale domenica 20 sarà affidato alla GOM Giovane Orchestra Metropolitana, formazione dinamica di giovani e giovanissimi studenti provenienti dalle scuole a indirizzo musicale, diretta dal M° Pierluigi Piran.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, prenotabili sul sito www.culturavenezia.it a partire da cinque giorni prima dell’evento e fino a tre ore prima dell'inizio dello spettacolo. Ogni utente può prenotare due biglietti.



I concerti si terranno in piazzale Divisione Acqui – Parco Albanese, con inizio alle 21

Giovedì 17 giugno: Comaneci + Nøaa

Venerdì 18 giugno: The Winstons + Ophir

Sabato19 giugno: Strange Angels Chrysta Bell Sing The Cure, by Marc Collin (Nouvelle Vague) + Queen of Saba

Domenica 20 giugno: GOM Giovane Orchestra Metropolitana

I laboratori si terranno al Teatro del Parco

Venerdì 18 giugno, ore 15.00: Re/CYCLE~ da rifiuti a strumenti musicali elettroacustici. Laboratorio di musica elettronica a cura di VER-V per ragazzi da 12/18 anni

Sabato 19 giugno, ore 10.00 “Le Lucciole Canterine” laboratorio 1/3 anni a cura di Anim'arte; ore 11.30 “Musica è” laboratorio 3/6 anni con Andrea Marzari e Solenn Le Marchand; ore 15.00 “Gesture - The Art of Conduction” laboratorio di improvvisazione musicale dedicato ai ragazzi dai 15 anni in su con Marco Centasso

Domenica 20 giugno, ore 10.00 AscoltIamocI, piccolo laboratorio di ricerca musicale e di ascolto con Duccio De Rossi

