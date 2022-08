Infinito - mostra personale dell'artista francese Ari Erom

Da domenica 4 settembre 2022 sarà visitabile alla Galleria d’arte contemporanea Ghetto Et Cetera di Venezia (Campo del Ghetto novo 2919) la mostra personale “Infinito” dell’artista francese Ari Erom, pittore, scultore e grafico, curata dall’arch. Marianna Accerboni.

La mostra sarà inaugurata in galleria domenica 4 settembre alle 12 alla presenza dell’artista con introduzione dell’arch. Marianna Accerboni. L’inaugurazione sarà visibile anche sul sito www.ghetto-etcetera.com.

Fino al 28 ottobre (orario: da domenica a venerdì 10 - 13 e 15-18, sabato 10 - 13, lunedì chiuso).



La mostra sarà visitabile anche tramite un servizio gratuito di video-visita attivo negli orari di apertura della galleria: tramite una videochiamata il pubblico potrà vedere le opere esposte e coglierne pure i dettagli grazie alle spiegazioni delle nostre guide, che saranno a disposizione anche per rispondere alle domande sia sulle opere che sui servizi offerti. Proprio come avviene dal vivo in galleria.





Della sua attività, che lo porta a cimentarsi sia nel campo della pittura che in quello della scultura, nell’ambito della pubblicità e dei video d’artista, la mostra veneziana propone una sintesi della pittura, della grafica e della scultura, suoi campi d’azione principali.