A Noale è tempo di Infiorata. Sarà dedicata a bambini, dono e speranza per il futuro

Bambini, dono e speranza per il futuro. È questo il tema dell’Infiorata che Pro Loco e contrade di Noale realizzeranno tra sabato 1 e domenica 2 giugno tra le torri di Noale. A dare lo spunto al gruppo di infioratori che da 28 anni tiene viva questa tradizione è stato la "Giornata mondiale dei bambini" indetta da Papa Francesco per i prossimi 25-26 maggio a Roma.

«Altre volte ci siamo ispirati alle Giornate mondiali della gioventù - spiega Enrica Beda, consigliere della Pro Loco -. Quest’anno ci è parso che il richiamo alla preziosità che i bambini e le bambine rappresentano per il futuro dell’umanità fosse un tema di grande attualità. Quindi abbiamo pensato ad un disegno che potesse significare la gioia e la speranza di cui i più piccoli sono testimoni» . Ai bambini, quelli che vivono la tragedia del conflitto sulla Striscia di Gaza, verranno destinate, attraverso Save the Children, le offerte raccolte durante l’intera manifestazione.

Il disegno è stato ideato a quattro mani, da Giorgia Senno e Alice Fregonese. Ed è il risultato di un lungo confronto e studio, anche con la supervisione del parroco, don Sandro Dalle Fratte: «È la mia prima Infiorata a Noale e sono felice che la solennità del Corpus Domini sia posta al centro di questo evento così sentito e partecipato».

Quest’anno l'Infiorata cambia luogo: dalla torre delle campane, si sposta sul proscenio della torre dell’orologio. «Non dobbiamo dimenticare - spiega il presidente della Pro Loco, Enrico Scotton - che si tratta di una forma di arte effimera, alla pari di quella dei madonnari. Essa non è legata ad un luogo, non è destinata a durare nel tempo. Tanti ci dicono: peccato che venga distrutta dopo solo un giorno. Ma è la sua natura. Posso soltanto anticipare che quest’anno, ancor più delle passate edizioni, lavoreremo per lasciare tutti a bocca aperta».

Il programma

Il programma prevede sabato 1 giugno, alle ore 15, il tradizionale Campanò del Corpus Domini, concerto di campane a cura degli Scampanotadors di Zuglio (Udine); alle ore 18, l’allestimento del quadro floreale, mentre il gruppo missionario noalese provvederà ad infrascare la strada tra le due torri. Alle 21.30 ad intrattenere i visitatori ci sarà Paolo Zanarella, il pianista fuori posto.

Domenica 2 giugno, alle ore 9.30, l’iniziativa rivolta a bambini e famiglie "Madonnari per un giorno. Colora la tua piazza". Alle 19 si terrà la solenne processione del Corpus Domini, con la partecipazione delle autorità cittadine, delle contrade e del Corpo Filarmonico Città di Noale, oltre ai ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della Prima comunione a cui, come da tradizione, spetta l’onore di cancellare, come un colpo di spugna, il grande tappeto di fiori. Per l’occasione la torre dell’orologio sarà visitabile dalle 10 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.