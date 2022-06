Infiorata di Noale, nel fine settimana un tappeto di fiori per la pace

Dopo due anni in "versione Covid", l’Infiorata torna tra le torri medievali di Noale. La Pro loco, con le contrade della città, è da mesi al lavoro sul grande tappeto floreale, di circa 25 metri, che sarà realizzato tra il pomeriggio e la sera di sabato 18 giugno. Il disegno è stato predisposto quest’anno dall’architetto Paula Coniglio, giovane volontaria della Pro Loco, residente in città da alcuni anni ma argentina di nascita.

L’Infiorata, tradizione che si rivive a Noale in occasione della solennità del Corpus Domini da oltre 25 anni, sarà arricchita anche da altri eventi. Da sabato mattino in piazza Castello saranno al lavoro i Madonnari del gruppo Arte Antica, mentre in serata in vari angoli, più suggestivi, del centro, si esibiranno alcuni musicisti itineranti: la violinista Arianna Luci, Pedala Piano (una curiosa bicicletta trasformata in pianoforte) e Koradan, duo artistico che prende vita dal connubio della musica fusion e la danza etnica e contemporanea.

Nel pomeriggio di sabato, alle ore 15.30, grazie alle associazioni Cescat e Scampanotadors, si terrà il Campanò del Corpus Domini. Alle ore 18.00 scenderanno in piazza i volontari per allestire il quadro floreale, della lunghezza di 25 metri, sul tema “Preghiera semplice. Un inno alla pace”.

Domenica 19, al mattino, mentre i Madonnari continueranno a disegnare le proprie opere sul selciato di piazza Castello, i bambini, accompagnati dai loro genitori, potranno partecipare all’iniziativa “Colora la tua piazza”, con gessetti e spazi assegnati dai volontari della Pro Loco. L’inizio dell’attività è previsto per le 9.30.

Alle ore 19 è in programma la processione del Corpus Domini, con la partecipazione dei bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione, delle autorità cittadine e del Corpo filarmonico Città di Noale.

«L’Infiorata – ricorda il presidente della Pro Loco, Enrico Scotton – è il frutto di un lavoro a più mani. E’ bello vedere tanti noalesi, giovani e meno giovani, lavorare per ore uniti da un unico obiettivo: dare forma con fiori e altri materiali naturali ad un disegno che regalerà un’emozione speciale agli spettatori». Anche il sindaco Patrizia Andreotti si unisce al messaggio del presidente: «Ringrazio la Pro Loco per aver scelto un tema così attuale come la pace, quella pace che la vicina guerra in Ucraina sta mettendo in discussione. Un bel messaggio di cui il mondo ha bisogno».