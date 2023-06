Torna l'Infiorata a Noale, protagonista di quest'anno il Piccolo Principe

Sarà dedicato a uno dei più celebri racconti della storia della letteratura, Il Piccolo Principe, l’Infiorata 2023. Lo comunica la Pro Loco che, in collaborazione con le contrade del Palio e il Gruppo Tempesta, realizzerà sabato 10 giugno il lungo tappeto di fiori sul proscenio della torre, alla vigilia della solennità del Corpus Domini.

A partire dall’anticipo, in programma giovedì 8 giugno, presso piazzetta Dal Maistro (in caso di maltempo sala San Giorgio), quando il giornalista e scrittore Umberto Folena, parlerà dei legami tra il racconto di Antoine de Saint-Exupéry e il pensiero di Papa Francesco, prima di lasciare lo spazio alla proiezione di un viaggio nell’universo guidati dal Gruppo Astrofili salesi.

Sabato 10, a partire dalle ore 18.00, centinaia di volontari della Pro loco, delle sette contrade e del gruppo Tempesta, si cimenteranno nella realizzazione del disegno, realizzato da Giorgia Senno, e ispirato appunto ai simboli e contenuti de Il piccolo principe. La serata sarà allietata dal "Pianista fuori posto": Paolo Zanarella arriverà con il suo pianoforte per intrattenere il pubblico sotto la torre dell’orologio.

Domenica 11 giugno, al mattino, piazza Castello accoglierà i bambini con le loro famiglie per dar vita all’iniziativa “Madonnari per un giorno. Colora la tua piazza”: durante la quale avranno a disposizione un pezzo del selciato della piazza per disegnare ciò che la fantasia ispira loro. Nel pomeriggio, alle ore 17, presso i giardini Beggio è in programma un altro appuntamento per le famiglie: la lettura ad alta voce del racconto di Antoine de Saint-Exupéry.

Alle ore 19, dopo la santa messa nella chiesa arcipretale, si formerà la processione del Corpus Domini che si concluderà proprio sotto la torre con la consueta incursione dei bambini della prima comunione che cancellerà il tappeto floreale realizzato il giorno prima con oltre 10 mila fiori. “L’infiorata è arte effimera che dura l’arco di qualche ora. Un lampo di bellezza che però rimane a lungo nel cuore” conclude il presidente della Pro Loco, Enrico Scotton.

Il racconto del Piccolo Principe ha dato lo spunto anche ai commercianti del centro storico di addobbare le loro vetrine per l’occasione, riportando alcune delle frasi più celebri, esponendo una collezione privata del famoso libro tradotto in molteplici lingue del mondo o realizzando qualche fumetto che riprende i particolari più simbolici.