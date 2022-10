Agli incontri reattivi in biblioteca arriva l'influencer Petra Cola

Al ciclo di incontri "altamente reattivi" in biblioteca, giovedì è il turno della green influencer Petra Cola: autrice attiva in rete con decine di migliaia di followers, solo su instagram è seguita da oltre 113 mila iscritti. È attesa alla Vez alle 17.30. Venerdì 7 ottobre invece arriva l’instapoet e scrittore Mattia Ollerongis, 575 mila followers su Instagram. I suoi versi sono diventati di culto sui social, dove il giovane autore ha iniziato a pubblicarli, condividendo la sua ispirazione con i primi followers. Petra Cola è la dimostrazione della forza dei social per la promozione di valori sani, salutari e sportivi: le sue fotografie la ritraggono molto spesso circondata da paesaggi naturali mozzafiato o in vetta alle più belle cime delle Alpi.

Alla Vez, in dialogo con la giornalista del Corriere del Veneto Michela Nicolussi Moro, Petra Cola presenterà il libro “La maestra silenziosa”, edito da Rizzoli, dove il racconto della montagna convive con riflessioni legate all’ambiente e alla sostenibilità. Un invito a raggiungere i meravigliosi luoghi che sono fotografati con i propri piedi e con la propria forza, investendo un pochino nella fatica del movimento e dell’impegno fisico e sportivo, per godere poi pienamente delle proprie conquiste.

«Sono da sempre innamorata della montagna - racconta Petra Cola - per me è stata sin da quand’ero bambina la più preziosa delle maestre. Silenziosa, ma sempre presente, mi ha insegnato a non mollare mai e a fare affidamento solo sulle mie forze, come pure a godermi il paesaggio una volta arrivata in cima». A conclusione dell’appuntamento, per i tanti followers di Petra Cola, così come per i lettori che hanno amato il suo racconto e i tanti volti della montagna impressi nelle pagine è in programma uno spazio firmacopie. L’ingresso è liberamente aperto al pubblico, su prenotazione al link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-la-maestra-silenziosa-conoscere-la-montagna-amare-la-natura-petra-cola-408812327677

«Certi rapporti si reggono in piedi solo grazie a una persona. Se non sei tu a scrivere per primo, nessuno si fa sentire. Se non sei tu a fare quel passo indietro, sai, nessuno torna da te per chiarire, per aggiustare, per migliorare, per provare, che ne so, a funzionare insieme ..» Parola del poeta e scrittore Mattia Ollerongis, al secolo il 26enne Mattia Signorello, talentuoso autore sbocciato qualche anno fa sui social, dove ha inizialmente condiviso i suoi versi che hanno conquistato centinaia di migliaia di followers, ben 575 mila adesso su Instagram che venerdì 7 ottobre alla Vez parlerà del suo ultimo lavoro. Mattia Ollerongis è diventato, nel tempo, un vero e proprio divulgatore della parola poetica e letteraria e nel 2022 ha dato alle stampe, per Sperling&Kupfer, un romanzo che raccoglie il sentire generazionale, pur generando emozioni universali: “Uomini che tornano. Storia di un amore infinitamente complicato” è il sequel di “Donne che ci credono ancora”, il precedente romanzo di Ollerongis che aveva fatto palpitare i cuori di moltissimi giovani lettori. A conclusione dell’appuntamento, per i followers di Ollerongis è previsto uno spazio firmacopie su prenotazione al link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-uomini-che-tornano-parole-che-ci-curano-mattia-ollerongis-signorello-408815366767 (foto sotto: Mattia Ollerongis).