Tutti i giovedì di dicembre nati e residenti a Venezia entrano gratis alla Peggy Guggenheim

Nel corso di mese di dicembre, tutti i giovedì dalle 14 alle 18, la Collezione Peggy Guggenheim apre gratuitamente le porte ai residenti o nati nel comune di Venezia, a studenti e studentesse degli atenei cittadini, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (Cpia) e dell'università della terza età del comune di Venezia.

A chi non ha potuto visitare il museo durante la settimana dei veneziani, la Collezione regala una speciale occasione prenatalizia, per trascorrere qualche ora nelle sale di Palazzo Venier dei Leoni, e lasciarsi così ispirare dalla grande arte del XX secolo, passeggiando tra L’impero della luce di René Magritte, la monumentale Alchimia di Jackson Pollock, il Paesaggio con macchie rosse, n. 2 di Vasily Kandinsky. Sarà inoltre possibile approfittare degli “Art Talk” pomeridiani: brevi presentazioni gratuite che si svolgono alle 15 e alle 15.30, rispettivamente dedicate a un’opera in collezione e alla vita di Peggy Guggenheim.

Per accedere sarà necessario esibire un documento d'identità o tessera universitaria che attesti il diritto all'ingresso gratuito.