Al via stasera il Marghera Estate: i concerti della prima settimana

Torna Marghera Estate, l'appuntamento musicale più atteso: dal 2 al 19 luglio 12 serate in Piazza Mercato a ingresso libero con le migliori cover band. Giunto alla 44ª edizione, torna ad animare l'arena di Piazza Mercato con un ricco programma di concerti organizzati dal settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalvivoEventi. Tutti i concerti iniziano alle ore 21 e sono a ingresso libero. In loco sono presenti punti ristoro e un’area giochi per bambini.

Il programma della prima settimana

Inaugura il programma questa sera il tradizionale concerto della Gom - Giovane Orchestra Metropolitana, con un viaggio musicale tra le colonne sonore da Morricone a Zimmer, senza dimenticare le incursioni pop. Il 3 luglio è riservato ad un appuntamento speciale con la musica e la storia: in occasione del settecentesimo anniversario della morte di Marco Polo, l’Orchestra Fiati della Fondazione Santa Cecilia dedica al viaggiatore veneziano una favola musicale del Maestro Antonio Rossi.

Il 4 luglio, la rivelazione di The Voice Senior, Luca Minnelli, calca per la prima volta il palco di Marghera in un’elegante esibizione e coinvolgente che omaggerà i grandi classici della canzone italiana. Il 5 luglio chiudono la prima settimana di programmazione i ritmi latini dei Batistococo, il celebre gruppo veneziano che ha trovato il connubio perfetto tra dialetto veneziano e salsa, mambo e cha cha, mettendo in luce la perfetta armonia tra l’accento e la cadenza dell’idioma lagunare, con i ritmi e le sincopi della musica latinoamericana.