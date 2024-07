Inizia il Venice Open Stage: teatro, musica e aperitivi fino al 13 luglio

Inizia questa sera e continua fino al 13 luglio il Venice Open Stage, l'innovativo festival teatrale organizzato dall’associazione culturale Cantieri Teatrali Veneziani e ospitato come ogni anno nell’arena Gigi Dall’Aglio, nel sestiere di Dorsoduro a Venezia (campazzo San Sebastiano).

Dieci spettacoli, col via alle 21.45, preceduti da apertivi, dibattiti, arte, concerti e dj-set a partire dalle 18. Il programma completo è consultabile online. Le rappresentazioni inizieranno alle 21.45 con ingresso gratuito su prenotazione ai numeri +393278855509 e +393456105044.

Si parte appunto questa sera con con "Esagerate! Più che un aggettivo, un’esortazione" di Cinzia Spanò, che inaugurerà il palco del VOS 2024. Martedì 2 luglio Noemi Piva presenterà "Muà" primo spettacolo della sezione Rassegna. Mercoledì 3 e giovedì 4 luglio, prima della sezione Accademie, tornerà l'ArtEZ - Master in Theatre Practices (NL) con DreamBazaar (a BIG journey for a Tiny fern!).

Ad aprire la sezione Fermenti VOS24, dedicata ai giovani professionisti, venerdì 5 luglio, sarà Fondamenta Zero con Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto; si prosegue sabato 6 luglio con Before Night Falls di Daniela Delerci e, a chiudere la sezione, domenica 7 luglio, sarà Oἶδα / Oida un rito musicale teatrale di Progetto Amunì.

Lunedì 8 e martedì 9 luglio torna la sezione Accademie con l’Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Fine Arts - School of Drama (GR), con "Homesickness Blues". Mercoledì 10 luglio, per la sezione Rassegna, Ksenija Martinović presenterà "Tesla", una co produzione CSS – Teatro Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia di Udine e Teatro La Contrada di Trieste.

Giovedì 11 e venerdì 12 luglio in scena l’ultima accademia The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art di Varsavia (PL) con "Blasted". A chiudere la sezione rassegna e il VOS 24, sarà Emanuele Aldrovandi con "Dieci modi per morire felici", sabato 13 luglio.

Il festival, è co organizzato e sostenuto dal Comune di Venezia grazie ai fondi del Programma Operativo Nazionale (PON) Metro garantiti dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.