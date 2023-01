Giorno della Memoria: le iniziative del Comune di Dolo

Diverse le iniziative organizzate dal Comune di Dolo in occasione del Giorno della Memoria, tra incontri e letture. «Trasmettere la memoria alle nuove generazioni è il nostro principale obiettivo – dicono il sindaco Gianluigi Naletto e l'assessore Chiara Iuliano – e anche l'iniziativa "Promemoria Auschwitz", percorso formativo per i ragazzi dai 18 ai 25 anni articolato in più incontri con culmine nella visita ad Auschwitz e Cracovia il prossimo marzo, promosso nelle scorse settimane, va proprio in questa direzione».

Le iniziative

Martedì 24 gennaio, alle 18.00, si svolgerà in b iblioteca l'incontro L'Arte di Ascoltare - Baci di carta. Quel pezzetto d'eternità che ci portiamo dentro con Carla Stella (ingresso libero). L'attrice ci farà ascoltare le toccanti pagine di Etty Hillesum, di Pali Meller, i versi di Rainer Maria Rilke, l’emozionante poesia di Marc Chagall, il blues di Auden e altre voci che testimoniano la resistenza contro il male.

Venerdì 27 gennaio alle 11.30 la cerimonia ufficiale, aperta a tutta la cittadinanza, davanti al cippo alla memoria di Giorgio Perlasca situato nello spazio verde al lato del Municipio.

Il 30 gennaio, infine, dalle 9.00 alle 10.00, l'amministrazione comunale e l'assessorato all'Educazione civica propongono due incontri per le classi dell'Istituto Superiore Cesare Musatti, dedicati alle figure proprio di Musatti e di Adele Jachia, concittadini dolesi.