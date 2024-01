M9 celebra il Giorno della Memoria con tre incontri e un laboratorio

Un ciclo di incontri per commemorare, riflettere e, soprattutto, non dimenticare: è questo l’intento del programma di appuntamenti con cui M9 – Museo del ’900, in collaborazione con Iveser-Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea, celebrerà il Giorno della Memoria nel 2024.

Il programma, che si inserisce nell’alveo delle iniziative promosse dal Comune di Venezia, si compone di tre incontri e un laboratorio che coinvolgeranno storici ed esperti – Emanuele Fiano e Marco De Paolis tra gli altri – e testimoni, come Ermanno Ferracin, di un periodo che ancora oggi non esaurisce l’urgenza di confronti e riflessioni. Tutti gli appuntamenti, ad eccezione del laboratorio, si terranno presso l'auditorium Cesare De Michelis. Prenotazioni obbligatorie online.

Il programma

Domenica 21 gennaio, ore 17

Emanuele Fiano, già parlamentare e figlio di Nedo, sopravvissuto di Auschwitz, presenterà il suo ultimo libro volume Sempre con me. Le lezioni della Shoah (Piemme 2023) insieme a Simon Levis Sullam (Ca’ Foscari, Venezia) ed Elena Cadamuro (Fondazione Feltrinelli, Milano).

Al centro della discussione, il ruolo dei testimoni nel racconto della persecuzione ebraica nel primo Novecento e dello sterminio tra anni trenta e quaranta, così come dell’importanza della lezione morale ed intellettuale di chi, sopravvissuto all’eccidio nazifascista, ha saputo scriverne per informare e far conoscere gli abissi del Male assoluto, da Primo Levi a Sami Modiano, da Nedo Fiano a Liliana Segre.



Sabato 27 gennaio, ore 11

Si ricorda la tragedia degli internati militari del Regio esercito dopo l’armistizio dell’8 settembre. Protagonista dell’iniziativa è Ermanno Ferracin che ha compiuto da poco cento anni; con lui ci sarà il giornalista Mattia Tasso, coautore del volume Diciassette virgola sessanta. Un internato militare Italiano nei lager nazisti (Linea Edizioni 2023). Pierluigi Granata, colonnello della Guardia di Finanza (in riserva) e giornalista pubblicista, dialogherà con gli autori.

Un racconto che partirà dal 20 settembre 1943, quando Adolf Hitler dichiarò che i militari italiani, catturati all’indomani dell’Armistizio, non dovessero essere considerati prigionieri ma internati. Tra il 1943 e il 1945 furono così internati nei lager circa 650.000 soldati, ufficiali e sottufficiali italiani. Nei campi ne morirono oltre 60.000 e molti altri perirono successivamente alla liberazione, per stenti o per malattie contratte in precedenza.



Sabato 27 gennaio, ore 17

Il Procuratore Generale Militare presso la Corte d'Appello di Roma Marco De Paolis presenterà il suo ultimo volume Caccia ai nazisti. Marzabotto, Sant'Anna e le stragi naziste in Italia: la storia del procuratore che ha portato i colpevoli alla sbarra (Rizzoli 2023).

Nel libro De Paolis racconta i quindici anni, tra il 2002 e il 2018, di indagini, interrogatori, sopralluoghi, esami dei testimoni e processi che hanno portato a oltre 500 procedimenti giudiziari contro i criminali di guerra nazisti e fascisti per gli eccidi di civili e militari. Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema, Civitella in Val di Chiana, ma anche Kos e Leros, Cefalonia: sono solo gli episodi più conosciuti tra quelli di cui De Paolis si è occupato.

Chiara Massari, responsabile didattica dell’Iveser, e Pierluigi Granata, colonnello della Guardia di Finanza (in riserva) e giornalista pubblicista, animeranno il dibattito della tavola rotonda.



Sabato 27 gennaio, ore 17

All'M9 Lab L’autrice Chiara Frasson condurrà il laboratorio didattico dedicato alle famiglie dal titolo “Mamma cosa sono i campi di concentramento?”. Nel Giorno della Memoria 2024, le parole e le immagini dell’albo illustrato “Baracca n^7” di Frasson prenderanno vita nel teatro di carta Kamishibai per raccontare la storia del giovane marinaio Ugo, “con gli occhi profondi e la gioia nel cuore”, deportato in un campo di concentramento in Germania. Si tratta di un viaggio nella memoria per tutta la famiglia, per scoprire come anche da un’esperienza dolorosa sia possibile ricavare un tesoro di speranza. Il laboratorio è gratuito. La partecipazione dei genitori è consentita ma non obbligatoria.