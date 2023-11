A Venezia torna InLaguna Film Festival con proiezioni ed eventi per i professionisti dell'audiovisivo

Al via, dal 30 novembre al 3 dicembre, la terza edizione di InLaguna Film Festival, la rassegna che porta il cinema indipendente a Venezia organizzata dall’associazione di promozione sociale Rete Cinema in Laguna che, dal 2020, riunisce realtà e professionisti dell’audiovisivo del territorio.

Tra gangsters-movies francesi, animazioni italiane, nuovi sguardi giapponesi e comunità Indios minacciate, in competizione quest'anno ci saranno undici film, tra lunghi, medi e cortometraggi, che si contenderanno il Premio Gianfranco De Bosio 2023 cercando di convincere la giuria composta da professionisti del settore (i registi Angela Norelli e Tommaso Santambrogio e l'illustratrice Nine Antico).

Saranno inoltre presentate tre opere fuori concorso: "Il Compleanno di Enrico" di Francesco Sossai, che aprirà il festival; il film "Paradiso, XXXI, 108", del regista palestinese Kamal Aljafari, che verrà proiettato nella serata speciale di sabato 2 dicembre e, infine, a chiudere la rassegna sarà "Los océanos son los verdaderos continentes" di Tommaso Santambrogio.

Il festival si terrà alla Casa del Cinema-Sala Pasinetti e al Cinema Giorgione. Tutte le proiezioni saranno a ingresso gratuito. Il programma completo è consultabile online.

Le novità dell'edizione 2023

Due le novità della nuova edizione: la presenza di una giuria universitaria, formata da tre studenti di Ca' Foscari, che sarà chiamata ad assegnare la menzione ufficiale, e l'organizzazione di una proiezione mattutina per le scuole, prevista venerdì 1° dicembre alla Casa del Cinema.

«Rinnoviamo, come per le precedenti edizioni, la volontà di dare ampio spazio ai film e agli ospiti invitati, cercando di proporre al pubblico veneziano una panoramica aperta ed eterogenea del cinema contemporaneo» spiegano gli organizzatori.

Gli Industry Days

Non solo proiezioni, ma anche imperdibili appuntamenti rivolti ai professionisti dell'audiovisivo che lavorano nel territorio veneziano: sabato 2 e domenica 3 dicembre presso ICI Venice, l'Istituto Culturale Internazionale situato a Santa Croce, si terranno gli Industry Days: realizzata in collaborazione con Rete Doc e Fondazione Veneto Film Commission, l'iniziativa prevede panels, eventi con focus sulle produzioni locali e incontri one-to one tra produttori, capireparto e giovani professionisti che si approcciano al mondo dell'industria cinematografica.

Gli Industry Days saranno inoltre l’occasione per presentare il percorso "Uno tira l’altro", ideato da Rete Doc in collaborazione con Rete Cinema in Laguna e finalizzato a favorire un’azione di networking tra maestranze, produzioni ed enti locali. Il calendario di tutti gli appuntamenti in programma è disponibile online.