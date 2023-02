Allo SpazioEventi della Toletta la presentazione di "Innesco incendiario" di Marco Pitteri

Dopo Codice Canaletto e Filo Fucsia, giovedì 23 febbraio – alle ore 18 – verrà presentato Innesco incendiario (PAV 2023), il terzo volume della trilogia dedicata all'"investigatrice artistica" Annalena Scarlati, il personaggio nato dalla penna di Marco Pitteri. Ne parla con l'autore Giovanni Pelizzato, libraio.

Il libro

Innesco incendiario è l’ultimo volume della trilogia che conclude, almeno per il momento, le indagini dell’investigatrice dell’arte Annalena Scarlati. La dottoressa, questa volta e suo malgrado, si trova a dover indagare su un dipinto bruciato e su una serie di anomali incendi. Ma non è tutto: un’equivoca contessa la contatta per un improbabile expertise. I fatti sembrano non aver alcun nesso, ma una trama segreta li tiene collegati tra di loro. Annalena, con l’aiuto dello zio e del compagno poliziotto, ancora una volta riuscirà a districarsi tra furti, sostituzione e curiosi ritrovamenti, ricostruendo con abilità certosina un’intricata storia che corre lungo un arco temporale di tre secoli.