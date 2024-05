Dieci parole per il futuro delle relazioni: a Venezia il festival InspiringPR 2024

Dall’esperto di management all’autore di fumetti, dall’ingegnere e sociologo alla specialista di comunicazione digitale, dall’architetto e urban designer agli studenti di ingegneria appassionati della vela ecosostenibile fino all’illusionista. Sono solo alcuni dei dieci speaker che si dedicheranno agli altrettanti concetti protagonisti della decima edizione di InspiringPR, il Festival delle Relazioni Pubbliche promosso da FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana e organizzato dalla Delegazione FERPI Triveneto in collaborazione con Uniferpi Padova e Gorizia. L’appuntamento è sabato 18 maggio dalle 10.00 alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista. I biglietti per partecipare all’evento sono acquistabili online.

I temi

Responsabilità, Accoglienza, Intelligenze, Attenzione, Curiosità, Fantasia, Speranza, Prospettiva, Generosità e Autenticità saranno infatti i dieci concetti al centro degli interventi degli speaker ospiti a Venezia, ognuno di loro chiamato a interpretare una parola. A Paolo D’Anselmi, insegnante, consulente di management e scrittore, è stato chiesto di declinare la parola "Responsabilità". Luca Raffaelli, considerato uno dei massimi esperti italiani nel campo dei fumetti e del cinema d’animazione, affronterà la parola "Fantasia". Matteo Tonoli, ingegnere e sociologo, la parola "Speranza". Per Rossella Scalone, imprenditrice ed esperta di comunicazione digitale e social media con particolare attenzione ai temi di diversità, equità e inclusione, la parola scelta è "Generosità". Mapi Danna, scrittrice, TEDx Speaker, autrice tv, radio e web intratterrà con la parola "Autenticità". Ad Andreina Contessa, direttore del Museo Storico e Parco del Castello di Miramare e della Direzione Regionale Musei del Friuli-Venezia Giulia, il termine "Curiosità". A Giulia Galliano Sacchetto, giornalista professionista, appassionata di circo e magia, il tema "Attenzione". Per Luca Vescovi, imprenditore e pioniere nel settore digitale, la parola "Intelligenze". Infine, a Paola Zanotto, architetto e urban designer, la parola "Accoglienza" e ad Audace Sailing Team, gruppo di studenti di ingegneria con la passione per la vela ecosostenibile, il termine "Prospettiva".

«Abbiamo deciso per il decennale del Festival di rinnovare il format – sottolinea la delegata FERPI Triveneto Ada Sinigalia -. Non più quindi un unico tema declinato da più speaker ma dieci parole interpretate da altrettanti relatori provenienti da settori e ambiti diversi. Ai termini affrontati saranno abbinati anche i tre vincitori dell’Award, svelati il giorno della premiazione. Tra le novità anche la candidatura per la prima volta di varie amministrazioni pubbliche, oltre a numerose società di comunicazione e aziende di tutta Italia».

InspiringPR Award

Sabato 18 maggio saranno infatti anche resi noti i vincitori della VII edizione dell’InspiringPR Award, partner del premio BAT Italia, dedicato alla campagna di relazioni pubbliche che si è distinta per la sua capacità di ispirazione e della IV edizione del premio di laurea “È il digitale, bellezza!” in memoria di Adriana Ripandelli, Chief Operating Officer & Head of Digital di Mindshare Italia, organizzato insieme alla famiglia e a Mindshare Italia, dedicato agli studenti delle università italiane per premiare le più innovative tesi di laurea con focus specifico sulla comunicazione digitale.