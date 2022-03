"Intrecci d'arte e d'affetti", la mostra a Palazzo Corner Mocenigo

A Palazzo Corner Mocenigo (Campo San Polo 2128/A), il Comando regionale della guardia di finanza ha allestito la mostra dal titolo "Intrecci d'arte e d'affetti". Visitabile dal 25 febbraio al 25 aprile 2022, l'esposizione presenta al pubblico le opere di quattro grandi artisti - Luigina De Grandis e Mario Marabini, Ottone Marabini e Valeria Rambelli - vissuti a Venezia nella seconda metà del ‘900, periodo tra i più fecondi e vivaci della cultura veneziana, in particolare dal dopoguerra ai primi anni Settanta.

In questo scenario, dove la città è pronta a ricoprire un ruolo chiave nel rinnovamento artistico e culturale del Paese, si incrociano i diversi destini degli artisti che si intrecciano anche con quella dei loro maestri conosciuti all’Accademia delle Belle Arti. Per l’occasione, a cura del Museo storico della guardia di finanza, è stato allestito “L’angolo del Falsario”, con attrezzatura per la riproduzione di opere d’arte e certificazioni attestanti verosimilmente l’originalità nonché alcune opere contraffatte, sequestrate dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia.

Si auspica «che il visitatore, attraverso la rassegna, respirando aria di cultura, possa accrescere il proprio senso di legalità ed è in questa prospettiva che la guardia di finanza incoraggia i processi di valorizzazione e gestione partecipativi della risorsa culturale, volano per la crescita sociale dell’individuo».

Informazioni e orari

Per garantire a tutti un’esperienza sicura e piacevole si consiglia di prenotare la propria visita online su www.palazzocornermocenigo.it, scegliendo il giorno e la fascia oraria di entrata. La durata di permanenza negli spazi espositivi è di massimo un’ora.