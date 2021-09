Ironman: a Jesolo gli uomini di ferro si sfidano a nuoto, in bici e di corsa

Domenica 26 settembre 2021 arrivano a Jesolo i "super atleti" dell’Ironman 70.3, l'evento sportivo tra i più avvincenti ed estremi. Più di 1600 partecipanti sfidano gli avversari e se stessi per conquistare il miglior tempo e tagliare il traguardo nelle frazioni di nuoto, bici e corsa. La competizione si snoda lungo un percorso che occupa buona parte delle vie del lido, dal Faro a Cortellazzo, ma la carovana dell'Ironman toccherà anche Eraclea e Cavallino-Treporti.

L'edizione di Ironman a Jesolo conta già oltre 1.600 iscritti, di cui l'87% è composto da uomini e il 13% da donne, in rappresentanza di 208 associazioni sportive. Il 60% dei partecipanti è di nazionalità italiana. Il restante 40% è rappresentato da atleti che raggiungeranno la città da ogni angolo d'Europa. In particolare dalla Germania (10%), dal Regno Unito (9%), dalla Svizzera (5%) e dalla Francia (4%). Più del 50% degli iscritti, infatti, proviene da località che distano oltre 200 chilometri da Jesolo. La manifestazione diventa così un'occasione per far conoscere la città a nuovi potenziali ospiti. L'età media degli atleti è di 41 anni. Per 1.450 partecipanti si tratta della prima esperienza.

«Jesolo è una città amica dello sport e, proprio per questo, luogo ideale per ospitare una competizione così importante come Ironman. - ha dichiarato il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia - Abbiamo lavorato duramente e lungamente, tutti insieme, per riuscire a organizzare la manifestazione perché rappresenta una grande occasione di promozione di questo tratto di costa veneta, che mostrerà le sue bellezze e la sua capacità organizzativi a ospiti che ora arriveranno nella veste di atleti ma poi potranno tornare come turisti».

