Noale torna a essere la città dei motori con l'Italian Motor Week

Noale accoglie la seconda edizione di Italian Motor Week e si prepara ad ospitare, nelle piazze del centro, una grande esposizione dedicata agli appassionati dei motori, delle due e quattro ruote.

Domenica 21 aprile la chiusura con numerosi appuntamenti dalle 10.00 alle 19.00. In Piazza Castello lo Show Action Group con spettacoli alle ore 11.00, 12.15, 15.30 e 18.15. Sarà possibile visitare "Vespa Club", l'esposizione di auto da Rally a cura di Scuderia Due Torri. Presenti anche Buffalo Beer e dj set. Previste inoltre visite accompagnate alla città di Noale.

In Piazzetta Dal Maistro si terrà un percorso di sicurezza per i più piccoli curato da polizia stradale, protezione civile e Associazione Carabinieri Gruppo Volontariato. I Giardini Beggio saranno a loro volta animati dal Motor Park Pic Nic a cura di Moto Club Mestre. In Piazza Xx Settembre, invece, ci sarà il Raduno Auto Storiche Veneto, ma anche Ferrari Club, Collezione Aprilia 2T e Motomanù.

Infine, presso la Torre Campanaria, sarà possibile visitare la mostra "Aprilia Racing vista da Oriente" che espone gli scatti della fotografa giapponese Aki Kusudo (orari: sabato 20 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; domenica 21 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19).