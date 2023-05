In bicicletta sulle orme dei Tiepolo: l'itinerario tra Miranese e Riviera del Brenta

Domenica 14 maggio è in programma la prima edizione dell’iniziativa "In bicicletta sulle orme dei Tiepolo": la pedalata collettiva aperta agli appassionati delle due ruote di ogni età che coinvolgerà i territori di Massanzago, Mira Mirano e Stra, con la possibilità di partire da uno dei quattro comuni a scelta.

Un evento storico per inaugurare i primi tre percorsi cicloturistici, di circa 30, 45 e 60 km, che collegano tra loro le quattro città consentendo di ammirare i paesaggi che hanno ispirato i Tiepolo. La manifestazione rientra nel progetto della rete dei luoghi dei Tiepolo e permette di pedalare lungo le strade percorse dal pittore veneziano Gianbattista Tiepolo e dai due figli Giandomenico e Lorenzo, scoprendo le bellezze naturali e culturali del territorio. La partecipazione all'evento è gratuita, con iscrizione obbligatoria entro venerdì 13 maggio sul sito: https://itinerarideitiepolo.eventbrite.com.

Un'opportunità per esplorare in sella alla propria bicicletta le bellezze dell'entroterra veneziano: da Villa Baglioni di Massanzago, a Villa dei Leoni a Mira, dal Duomo e la Villa dei Tiepolo a Mirano fino al capolavoro conservato a Villa Pisani, Museo Nazionale di Stra. L'evento è organizzato dalla rete dei luoghi dei Tiepolo con il patrocinio della Regione Veneto, in collaborazione con Fiab Mirano Riviera del Brenta e le amministrazioni comunali di Massanzago, Mira Mirano e Stra.

Il progetto proseguirà con il viaggio in bicicletta di ottocento chilometri dei tre salzanesi Renzo Masiero, Franco Minto e Alessio Dal Corso, accompagnati da Nadia Zanoni ed Enzo Maretto, soci fondatori di Fiab Mirano, che li porterà da Mirano a Würzburg, in Baviera. Saranno loro a inaugurare il quarto itinerario cicloturistico che collegherà Mirano con la città tedesca che, nella residenza che fu del principe vescovo Johann Philipp von Greiffenclau, conserva uno dei capolavori realizzati dai Tiepolo. Gli scambi con la città di Würzburg continueranno anche a luglio, quando un gruppo di cicloturisti della Fiab Mirano-Riviera del Brenta raggiungerà la località tedesca per poi percorrere in bicicletta la Romantische Strasse, la nota ciclovia che parte proprio da Würzburg e si snoda per circa 400 chilometri fino a Füssen.