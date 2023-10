Il sax e la voce di James Senese al Teatro Corso di Mestre

James Senese torna nei teatri con il suo nuovo tour, un'occasione imperdibile per vedere all'opera uno degli artisti italiani più influenti. E questa volta sarà un appuntamento ancora più ghiotto, dal momento che il 2023 è sia l'anno nel quale ricorrono i 40 anni dalla pubblicazione del suo primo album da solista "James Senese" (1983 – Polydor), sia quello nel quale è uscito il nuovo album di inediti. L'appuntamento mestrino è per domenica 26 novembre, alle ore 21.00, al Teatro Corso.

In più di mezzo secolo di carriera Senese ha attraversato generi, epoche, mode, senza lasciarsi mai corrompere in nome del mercato. I suoi numi tutelari sono Miles Davis e John Coltrane. La sua granitica coerenza artistica e intellettuale sono famose come il suono del suo sax. Passando per i seminali Showmen con Mario Musella, Napoli Centrale, le collaborazioni con l'indimenticabile amico Pino Daniele ma anche il sodalizio artistico e fraterno che lo ha legato a Franco Del Prete, James Senese ha suonato e cantato i vinti, quelli che non hanno mai avuto voce. L'energia e la rabbia del suo sax e della sua voce contraddistinguono le sue performance live, fatte di coraggio e determinazione: quella di un "Nero a metà". La sua forza e coerenza artistica lo ha trasformato in un'icona, irrinunciabile punto di riferimento per le nuove generazioni musicali che vogliono urgenza espressiva e zero compromessi.