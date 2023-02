Il concerto di James Senese al Teatro Corso di Mestre

James Senese annuncia le prime date del suo nuovo tour, un'occasione per vedere all'opera uno degli artisti italiani più influenti è imperdibile. Il 2023 è sia l'anno nel quale ricorrono i quarant'anni dalla pubblicazione del suo primo album da solista, James Senese (1983 – Polydor), che quello nel quale pubblicherà, la prossima primavera, il nuovo album di inediti. In questo tour il pubblico avrà la possibilità di ascoltare dal vivo in anteprima proprio i brani del prossimo lavoro.

In più di mezzo secolo di carriera Senese ha attraversato generi, epoche, mode, senza lasciarsi mai corrompere in nome del mercato. I suoi numi tutelari sono Miles Davis e John Coltrane. La sua granitica coerenza artistica e intellettuale sono famose come il suono del suo sax.

Passando per i seminali Showmen con Mario Musella, Napoli Centrale, le collaborazioni con l'indimenticabile amico Pino Daniele ma anche il sodalizio artistico e fraterno che lo ha legato a Franco Del Prete, James Senese ha suonato e cantato i vinti, quelli che non hanno mai avuto voce. L'energia e la rabbia del suo sax, e della sua voce, contraddistinguono le sue performance live, fatte di coraggio e determinazione: quella di un "Nero a metà". La sua forza e coerenza artistica lo ha trasformato in un'icona, irrinunciabile punto di riferimento per le nuove generazioni musicali che vogliono urgenza espressiva e zero compromessi.

Prevendite attive su Ticketone e Vivaticket.