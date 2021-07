Jazz Area Metropolitana, l’appuntamento musicale che accende i riflettori su Riviera e Miranese

Andrà in scena per due fine settimana, dal 30 luglio al 1° agosto e del 6 e 7 agosto 2021, la quinta edizione di Jazz Area Metropolitana, la rassegna internazionale organizzata da nusica.org che porta grandi nomi del jazz contemporaneo e raffinate proposte artistiche tra Riviera del Brenta e Miranese, in provincia di Venezia: Dolo, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala e Stra i comuni coinvolti per questa edizione. Ricalcando le orme della passata edizione, la rassegna tornerà a indossare la nuova veste estiva, per scoprire la bellezza di questo territorio attraverso la musica e cinque, imperdibili concerti.

Inedito anche il filo conduttore di questa edizione di Jazz Area Metropolitana, intitolata Suoni Sociali: come ogni anno, la rassegna porterà in Veneto le eccellenze del jazz italiano e internazionale, dando sempre spazi ai giovani talenti, unendo alla programmazione di concerti degli incontri con importanti finalità sociali. Grazie collaborazione con associazioni del territorio, Jazz Area Metropolitana dedicherà delle giornate a laboratori e concerti per bambini, per avvicinarli con strumenti e i linguaggi adeguati alla musica contemporanea. Previsti inoltre incontri dedicati alla formazione nell’ambito del lavoro culturale e un omaggio agli operatori sanitari dell’Ulss 3, che avranno posti riservati ad ogni concerto.

Un’edizione di Jazz Area Metropolitana particolare, pensata per restituire al jazz il suo ruolo di “musica inclusiva” per eccellenza, un’arte nata da infinite contaminazioni culturali, che pone al centro l’essere umano con le sue fragilità, ne esalta le differenze nel rispetto della collettività. Protagonista sarà, come sempre, la grande musica, ospite di palcoscenici d’eccezione, tra i parchi delle ville della Riviera del Brenta, antiche filande e cittadelle fortificate. La proposta di Jazz Area Metropolitana spazierà tra le nuove proposte, come il progetto Rame del nuovo ensemble di Valentina Fin, tra giovani talenti già affermati sulla scena nazionale, come Luca Dalpozzo 5et, e internazionale, come l’originalissimo quintetto svizzero Ikarus. Una proposta sempre attenta alla ricerca del Jazz europeo con Red Ice di Leszek Ku?akowski, pianista e compositore polacco, e Maciej Sika?a, fino alle eccellenze nostrane pianoforte di Glauco Venier, protagonista di una serata dedicata alla poesia di Pier Paolo Pasolini.

Jazz Area Metropolitana: il programma

I primi appuntamenti con i laboratori di Jazz Area Metropolitana saranno martedì 27 luglio a Stra, con il laboratorio musicale per piccoli musicisti, a cura di Elena Camerin Young in collaborazione con associazione MeravigliosaMente (ingresso riservato agli iscritti dei centri estivi). Il secondo laboratorio, in programma sempre martedì 27 luglio alle ore 16.30 sarà ad ingresso libero su prenotazione, sarà al Giardino di Villa Concina di Dolo. Dedicato bambini da 6 a 10 anni, a cura di Elena Camerin Young (posti limitati, prenotazione a info@jazzareametropolitana.com).

Il primo weekend di musica partirà invece venerdì 30 luglio dalla Corte della Filanda Romanin-Jacur di Salzano, tra i tesori del territorio da scoprire. In programma alle ore 17.00 il concerto per bambini e famiglie con Giovanni Perin al vibrafono (ingresso libero su prenotazione a info@jazzareametropolitana.com). Ad animare la serata dalle ore 21.00 l’ensemble di Valentina Fin con Rame: un progetto artistico nato tra i banchi del conservatorio, capace di unire jazz e canzone d’autore in una chiave moderna, sperimentale, avanguardista. La vera protagonista è una voce raffinata, elegante e ricca di espressività, che mescola il talento compositivo della tradizione jazz, con la scrittura dei grandi cantautori italiani.

La serata di sabato 31 luglio straordinaria dedica musicale a Pier Paolo Pasolini: il concerto vedrà protagonista il pianoforte di Glauco Venier, accompagnato dalla talentuosa voce-jazz della cantante fiumana Alba Nacinovich. Con la Suite per Pier Paolo, il pianista friulano, tra i più importanti musicisti italiani, porterà in scene musiche originali scritte in omaggio a Pasolini, tratte dalle liriche friulane del giovane Pier Paolo e di altri autori.

Grande attesa per la serata domenica 1° agosto che vedrà protagonisti Ikarus, originalissimo quintetto proveniente da Zurigo. Un ensemble dalla grande personalità, che si muove tra minimalismo, jazz, contemporanea e ritual groove music, contraddistinguendosi per la magistrale miscela tra voci maschili e femminili oltre che per il singolare suono basato su poliritmie a permutazione continua, scanalature fluttuanti, improvvisazioni organiche. Una data in collaborazione con New Echo System, progetto supportato da Pro Helvetia.

Venerdì 6 agosto sarà la volta di Luca Dalpozzo, ospite nel cuore di Noale con il suo quintetto formato da Frank Martino (chitarra & live electronics) Manuel Caliumi (sax contralto) Giulio Stermieri (pianoforte) e Marco Frattini (batteria). Musicisti di grande talento, attivi da diversi anni sulla scena Jazz nazionale ed europea, che hanno calcato i palchi in tutta Italia e all'estero, partecipando a numerosi festivals, album e rassegne con diversi artisti di fama nazionale ed internazionale.

A chiudere in bellezza la rassegna sabato 7 agosto ci penseranno il pianista e compositore Leszek Ku?akowski insieme al sax soprano Maciej Sika?a. A Villa Farsetti di Santa Maria di Sala il duo porterà il progetto Red Ice, che condensa l’estro e la profonda esperienza artistica di Ku?akowski, alle doti del sassofonista e compositore di Sika?a, hanno dato vita ad un progetto dove i due musicisti hanno indealizzato i loro concetti di armonia assoluta, stile, sensibilita? e tecnica.