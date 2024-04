Jazz&, Juanma Barroso al Laguna Libre

Prezzo non disponibile

Batterista e musicista dalla personalità versatile, Juanma Barroso sarà al Laguna Libre di Venezia con Francesco Zampini alla chitarra e Michelangelo Scandroglio al contrabbasso, talento emergente noto a Veneto Jazz per la sua partecipazione a Tomorrow’s Jazz (26 aprile, doppio concerto alle ore 19 e alle ore 21).

Juanma Barroso ha lasciato il segno su più di cinquanta registrazioni come sideman, ha condiviso la sua esperienza attraverso oltre venticinque anni di insegnamento e masterclass a livello nazionale e internazionale, e ha all’attivo una vasta lista di collaborazioni con artisti di fama mondiale in festival di tutto il mondo. Ascoltare le composizioni e le esibizioni alla batteria di Barroso significa immergersi in un mondo musicale che coniuga gli standard classici del jazz con una ricerca audace e una scoperta libera. I nomi che circondano la sua carriera consolidata testimoniano la qualità del suo lavoro: Phil Woods, Bobby McFerrin, Sonny Fortune, Eddie Henderson, Larry Willis, Frank Lacy, Doug Raney, Rosario Giuliani, Marcus Strickland, e molti altri. Il trio offre un’esperienza jazzistica di altissimo livello, che unisce l’eccellenza tecnica alla creatività e all’esplorazione artistica.