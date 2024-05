Gli studenti incontrano le aziende al Jeimm 2024

Venezia ospita Jeimm, l'evento che riunisce il network italiano delle Junior Enterprise (JE): per tre giorni, dal 3 al 5 maggio, importanti aziende e studenti si riuniscono per scambiare idee, conoscenze ed obiettivi. Per l'occasione il campus economico di Ca' Foscari San Giobbe accoglie oltre 250 studenti provenienti dalle JE delle più importanti università italiane, proponendo workshop tenuti da una serie di aziende di spicco.

Jeimm è l’evento di chiusura dell’anno accademico e associativo. L'obiettivo, spiegano gli organizzatori, è «creare uno spazio di condivisione, scambio e crescita tra aziende, eccellenze del panorama italiano, e giovani studenti». A fare gli onori di casa è Jeve, ovvero la Junior Enterprise dell’università Ca’ Foscari di Venezia, che rientra nel network delle JE italiane: in tutto ne fanno parte 33 associazioni universitarie, per un totale di 1200 studenti. «La missione che ci anima è quella di avvicinare il mondo universitario a quello lavorativo, offrendo agli studenti la possibilità di impegnarsi in servizi di consulenza per aziende commissionanti», chiariscono da Jeve.

Tradizione, eccellenza e progresso rappresenteranno i pilastri e il cuore pulsante del Jeimm 2024. Le aziende partner avranno la possibilità di raccontare agli studenti come hanno interpretato, ognuna nella sua particolarità, questo tema e di porre loro questioni in merito, stimolando confronto e condivisione di idee. L'importanza di questo evento è attestata anche dal patrocinio ottenuto dal Parlamento europeo, dal Comune di Venezia e dall'università Ca' Foscari.

Il programma completo delle tre giornate è online sul sito di Jeimm.