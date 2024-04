Jesolo, il nuovo show della compagnia Le Cirque Top Performers

A Jesolo arrivano le emozioni e le meraviglie di “Alis il nuovo mondo”, l’upgrade dello show nativo “Alis” che ha già ottenuto un enorme successo in Italia e all’estero con oltre 390mila spettatori. In 9 anni ha portato la compagnia Le Cirque Top Performers ad essere considerata dagli addetti del settore la realtà europea più importante in questo genere di spettacoli.

“Alis” è al 13° tour della sua storia, ma al suo debutto nella versione “Il nuovo mondo”. Quattro sono le repliche in programma al Palazzo del Turismo di Jesolo: venerdì 17 gennaio 2025 (ore 21.00), sabato 18 gennaio (ore 17.00 e ore 21.00), domenica 19 gennaio (ore 17.00). Un’occasione da non perdere per un pubblico di ogni età. I biglietti per gli spettacoli, organizzati da Le Cirque Top Performers e Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it .

In scena 25 artisti di primo livello, applauditi e premiati sui palcoscenici più importanti del mondo che si distinguono per talento, eccellenza, unicità. Non resta che ammirare questi acrobati, giocolieri, aerialisti, comici, equilibristi e non solo, capaci di meravigliare con esibizioni che tendono ai limiti delle possibilità umane, che tengono il pubblico con il fiato sospeso e che divertono offrendo tante emozioni. Ad accompagnarli una colonna sonora originale creata appositamente per lo spettacolo, con coreografie, scenografie e luci. “Alis” prende per mano lo spettatore e lo rende partecipe attraverso un filo conduttore che attinge dalla letteratura fantastica dell’‘800 e dal capolavoro di Lewis Carroll. Non è una storia con un inizio e una fine, ma un’esperienza che porta alla scoperta di ciò che non ci si aspetta, per imparare di nuovo a meravigliarsi.