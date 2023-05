Jesolo cocktail experience: dieci giorni di formazione, concorsi e masterclass

Prezzo non disponibile

Arriva "Jesolo cocktail experience", evento che promuove la cultura del bere bene, con consapevolezza e curiosità: la manifestazione coinvolgerà tutta la città dal 12 al 21 maggio, portando a Jesolo alcuni tra i migliori professionisti del settore per momenti di approfondimento, crescita e condivisione. L'evento è organizzato dal Consorzio di imprese turistiche JesoloVenice ed Edimarca con Next Italia, patrocinato dal Comune e Aibes (associazione italiana barmen e sostenitori) e con la collaborazione di Aja e Confcommercio San Donà-Jesolo.

Il progetto si propone di accrescere l’educazione al bere responsabile senza rinunciare alla qualità e al gusto, promuovendo il “valore” della moderazione. Valorizzare, incrementandola, la qualità delle proposte dei locali e il livello professionale della “bar industry” del territorio. Rappresentare una vetrina di promozione e comunicazione per i bar e i suoi bartender. Proporsi come un laboratorio di sperimentazione per nuove tendenze del bere miscelato.

Due i filoni principali: Jesolo cocktail lab, rivolto ai professionisti, con seminari, incontri, masterclass con accesso gratuito e prenotazione obbligatoria che si svolgeranno nei giorni feriali; Jesolo cocktail experience, con le iniziative rivolte al pubblico finale, che si svolgeranno nei due fine settimana.

Jesolo cocktail lab

Jesolo Cocktail Experience dedicherà ai barman di Jesolo un ampio spazio per momenti di formazione e networking aperti e gratuiti che possano costituire un’importante occasione di incontro, scambio e crescita per tutti i protagonisti del settore: un dialogo con i più grandi guest bartending italiani che terranno delle vere e proprie lezioni frontali per gruppi di barman e barlady del territorio. Uno spazio sarà dedicato anche al mondo della scuola.

Jesolo cocktail experience

Jesolo cocktail experience animerà i locali della city beach con drink list dedicate e cocktail inediti in un avvolgente mood di sapori e atmosfere. Durante tutti i 10 giorni dell’evento sarà, infatti, possibile assaggiare le cocktail list proposte da tutti locali aderenti. Si tratta di signature cocktail (creazioni con ricette originali), a prezzo ridotto, realizzati in esclusiva per l’evento.