Con “Jesolo Incantatus” Piazza Marconi ospita il castello di Hogwarts e ricostruzioni di Harry Potter

A diembre Piazza Marconi diventerà un luogo fantastico con “Jesolo Incantatus”: una grande tensostruttura riprodurrà il mitico castello di Hogwarts, ospitando ricostruzioni del mondo di Harry Potter e la magia continuerà all’esterno grazie a fantastici allestimenti. Un evento da non perdere per gli appassionati dell’incredibile saga nata dalla fantasia dell’autrice britannica Johanne Kathleen Rowling. Dal 17 dicembre al 7 gennaio si svolgeranno spettacoli e laboratori di magia e illusionismo, con artisti e attori specializzati, dedicati ai più piccoli ma non solo.