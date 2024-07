A Jesolo tre settimane di divertimento gratuito con dj set, dirette radio e sport

L’estate di Radio Deejay arriva sul litorale veneto col nuovo format Jesolo Like a Deejay: un’esclusiva experience da lunedì 15 luglio a domenica 4 agosto per divertirsi gratuitamente tra dirette radiofoniche in spiaggia insieme agli speaker, imperdibili dj set serali e attività sportive, per immergersi nel mondo di una fra le più amate emittenti radiofoniche del panorama nazionale.

Per tre settimane la radio di via Massena dà vita al Deejay Beach Club, un vero e proprio villaggio estivo ospitato dallo stabilimento balneare Oro Beach allestito a tema per l’occasione, con ombrelloni, lettini, cuscini e speciali playlist dedicate, tutto firmato radio Deejay. Tante le attività in programma: dai corsi fitness e i giochi per i più piccoli agli speciali aperitivi, dai momenti di svago in aree relax all’intrattenimento con gli speaker fino alle dirette radio dalla terrazza sulla spiaggia.



Dal lunedì al venerdì, dalle 17.00 alle 19.00, trasmetteranno in diretta dalla terrazza del Gasoline Beach Club, presso lo stabilimento Oro Beach, La Pina, Diego Passoni e La Vale con il loro storico programma Pinocchio, nel weekend di sabato 20 e domenica 21 luglio, dalle 16.00 alle 18.00, sarà la volta dell’irriverente duo Umberto e Damiano, e il fine settimana successivo, sabato 27 e domenica 28 luglio dalle 16.00 alle 18.00, tanto divertimento in compagnia del duo toscano Federico Pecchia e Davide Damiani. Si accendono la sera in Piazza Mazzini, invece, i dj set esclusivi che vedranno alla consolle venerdì 19, mercoledì 24 luglio e venerdì 2 agosto, dalle ore 20.00 alle 22.00, dj Ciocca per ballare con la migliore musica del momento.



Le attività sportive si susseguiranno dal lunedì alla domenica e prenderanno il via dalle ore 7.30 alle 18.00, con proposte variegate che abbracciano tutte le esigenze, da quelle più rilassanti a quelle più divertenti – risveglio muscolare, Yoga, Pilates, Acqua gym, workout completi come Total Body, GAG e Fat burn, ma anche dance come Zumba.