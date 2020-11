Conto alla rovescia per il "Natale magico" di Jesolo in digitale

Il Natale 2020 diventa digital, pronto a sbarcare sui canali Facebook e YouTube con “Jesolo Magico Natale”, l’iniziativa promossa dal Comune di Jesolo, attraverso gli assessorati al Commercio e alla Cultura. L’evento prevede la realizzazione di laboratori digitali per tutte le età, dalla decorazione alla pasticceria, fino alle letture. Tutto a portata di clic su pc e smartphone per ridurre la distanza sociale e creare un’atmosfera natalizia in ogni casa di Jesolo.

Le iniziative per i più piccoli

L’evento prenderà il via il prossimo 8 dicembre, con anteprima il 7 dicembre, e fino al 6 gennaio proporrà tramite i canali istituzionali della Città di Jesolo una serie di appuntamenti virtuali sia in diretta che in differita per tutte le età. Per i più piccoli, ad esempio, un angolo della biblioteca sarà allestito con addobbi e decorazioni natalizie e diventerà il set per letture animate che saranno curate da lettori professionisti. Sempre la biblioteca sarà il palcoscenico per i laboratori per bambini, seguiti dall'associazione “Domani smetto”.

E quelle per gli adulti

Per gli adulti il Natale online di Jesolo vedrà dirette con laboratori dalle attività commerciali dedicati alla pasticceria, composizioni floreali, decorazioni e altro ancora per trasformare la casa in questo periodo di feste. Sarà possibile interagire con i titolari delle attività e gli ospiti presenti per spiegazioni e aiuti. Come per la festa d’autunno, anche il Natale porterà con sé il “Concorso in vetrina”. I titolari di attività ed esercizi commerciali, sia del centro storico che del Lido di Jesolo potranno sbizzarrirsi creando decorazioni e allestimenti a tema per le proprie vetrine.

Previsto anche un Contest fotografico dal titolo “Come vedo il Natale in questo periodo”, aperto a tutti i cittadini che potranno inviare fotografie rappresentative del modo di vivere le festività. Gli scatti migliori saranno premiati ed esposti in una successiva mostra fotografica. «Abbiamo pensato che il modo migliore per trasmettere l’atmosfera del Natale ai nostri cittadini in un periodo così particolare potesse essere quello di entrare direttamente nelle case grazie alle piattaforme sociali. - commentano degli assessori al Commercio e alla Cultura, Alessandro Perazzolo e Otello Bergamo - Gli jesolani avranno così un filo diretto con le principali attività ed esercizi commerciali per creare nelle proprie case la migliore atmosfera per una magico Natale».