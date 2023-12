I racconti de "Le Mille e una Notte" in uno spettacolo per bambini

Prosegue la stagione per bambini e famiglie del Settore Cultura del Comune di Venezia al Teatrino Groggia: sul palco veneziano, La Piccionaia porta in scena un appuntamento davvero speciale a cui partecipano solo i bambini, e a cui un genitore per bambino potrà assistere, da lontano, senza prendere parte attivamente allo spettacolo.

Domenica 17 dicembre, infatti, alle ore 16.30 va in scena Jinn della compagnia Anagoor. Le Mille e una Notte sono lo sfondo su cui si muove il nuovo percorso di ricerca artistica per l’infanzia proposto da Anagoor. Lo spettacolo, di e con Piero Ramella, Marco Menegoni, Aurora Ro, Mauro Martinuz e Simone Derai, è stato prodotto proprio a partire da una residenza artista della compagnia che si è tenuta nello scorso mese di giugno al Teatrino Groggia. Il Genio accoglierà i bambini nell’espressione del desiderio: quel tesoro nascosto che permette di trovare dentro di sé le chiavi di accesso per la costruzione della propria identità. Un piccolo labirinto da esplorare dentro al quale i bambini saranno accompagnati in un viaggio: ascoltare, vedere e toccare, orientamento, equilibrio, fragilità, tenacia, resistenza, agitazione e calma. Fino all’incontro con se stessi e il proprio genio personale. La prenotazione è obbligatoria e i bambini dovranno indossare abiti comodi.