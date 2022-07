L'acclamata direttrice portoghese Joana Carneiro debutta con tre concerti al Teatro La Fenice

C’è grande attesa per il debutto di Joana Carneiro al Teatro La Fenice. L’acclamata direttrice portoghese dirigerà per la prima volta l’Orchestra della Fenice nel prossimo concerto in programma venerdì 26 agosto 2022 alle ore 20.00 (turno S) e in replica sabato 27 agosto ore 20.00 e domenica 28 agosto ore 20.00, nell’ambito della Stagione Sinfonica 2021-2022.

Il programma musicale proporrà due pagine entrambe legate ai Balletti Russi e a quell’eccezionale fervore artistico che caratterizzò i primi anni del Novecento: la seconda suite del Sombrero de tres picos (Il cappello a tre punte) di Manuel de Falla e Le Sacre du printemps di Igor Stravinskij.

Con il concerto diretto da Joana Carniero si rinnova inoltre la promozione della Fenice riservata agli under 35: per la replica di domenica 28 agosto, i giovani fino a 35 anni potranno acquistare da venerdì 22 luglio il titolo di accesso per soli 10,00 €. Inoltre, sempre nella serata di domenica 28 agosto, a partire dalle ore 18.30 si potrà gustare un aperitivo con djset, realizzato con il sostegno di Select e con la collaborazione di Bellussi Valdobbiadene: un’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto La Fenice è giovane.

El sombrero de tres picos

El Sombrero de tres picos è un balletto di Sergej Djagilev tratto dall’omonima novella di Pedro Antonio de Alarcón, che narra delle burle subite dal galante Corregidor invaghitosi della bella mugnaia. È forse uno dei balletti più riusciti, fra quelli nati dall’infaticabile curiosità creativa di Djaghilev e dei suoi Ballets Russes. Attorno al Sombrero, Djaghilev riuscì a coagulare una triade di collaboratori eccellenti: Manuel de Falla come compositore, Pablo Picasso come scenografo e Leonide Massine quale coreografo e principale interprete.