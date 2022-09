La musica popular brasileira fa tappa al Candiani con João Bosco

Ritorna con cinque appuntamenti Candiani Groove, la rassegna al Centro Culturale Candiani promossa dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la direzione artistica di Veneto Jazz. Nel cartellone, musiche dal mondo, con tante sonorità contemporanee ed influenze da est ad ovest.

João Bosco

João Bosco è da oltre quarant’anni una delle figure più amate della Musica Popular Brasileira in quanto chitarrista dalle straordinarie doti virtuosistiche, dotato cantante e sopraffino compositore di canzoni. Grazie alla lunga e proficua collaborazione con il paroliere Aldir Blanc, la sua sintesi di jazz, samba, ritmi africani e cultura araba ha letteralmente stregato grandi interpreti vocali, in particolare Elis Regina che ha contribuito a rendere immortale. Sarà in scena in solo giovedì 20 ottobre, a partire dalle 21. L'artista ha dichiarato: «Tutti gli elementi della musica caraibica sono presenti in me».



Prevendite: circuito Ticketone e alla biglietteria del Centro Culturale (diritto di prevendita: 2 euro)