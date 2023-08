Al via la seconda edizione della Joy Run di Noventa di Piave Designer Outlet

Aperte le iscrizioni alla seconda edizione della corsa di Noventa di Piave Designer Outlet, quest’anno denominata JoyRun in linea con il nuovo tema della campagna pubblicitaria che valorizza il piacere dello stare insieme e della gioia. Domenica 3 settembre alle 8.30 si potrà sfidare il proprio personal best tra il centro storico di Noventa di Piave, la sua area archeologica e l’argine del fiume Piave. La gara prevede un percorso da 10km competitivi e due percorsi non competitivi da 10km e 5km.

Iscriversi e partecipare

Le iscrizioni alla JoyRun di Noventa di Piave Designer Outlet possono essere effettuate su piattaforma Enter-Now. È possibile iscriversi alla corsa non competitiva sia sulla piattaforma sia di persona, la mattina della gara presso il punto dedicato all’interno di Noventa Outlet.

A tutti i partecipanti verrà consegnata una t-shirt tecnica firmata Asics assieme ad altri omaggi. Il ritiro dei pacchi gara con pettorali potrà essere effettuato nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 settembre prima della gara presso l’area dedicata in prossimità dell’ufficio informazioni / Guest Service.

Il giorno della gara, il punto di ritrovo sarà allestito al parcheggio A e B dell’outlet dalle ore 7.00. Una navetta sarà a disposizione per il trasferimento dall’outlet al luogo di partenza della corsa, prevista alle ore 8.30 davanti al Municipio di Noventa di Piave. Saranno premiati i primi tre uomini, le prime tre donne e i primi tre di ogni categoria.

Chi non corre per vincere potrà partecipare alla Noventa di Piave Designer Outlet Fun Run, gara non competitiva di 10km o 5km per tutta la famiglia. Per le iscrizioni, la piattaforma rimane accessibile dal sito web di Noventa Outlet.

Con la JoyRun, McArthurGlen sostiene la FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. Il ricavato della gara verrà devoluto alla Federazione al fine di contribuire alla creazione di progetti speciali dedicati all'inclusione sportiva: un’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi affetti da disabilità fisiche con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti.

Informazioni e regolamento sono disponibili online.