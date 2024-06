A Jesolo un weekend dedicato al judo: pronti i campionati italiani assoluti e U15

Prezzo non disponibile

Il Palazzo del turismo di Jesolo è pronto ad accogliere un fine settimana interamente dedicato al judo. L'8 e il 9 giugno si terranno le finali dei campionati italiani assoluti A1 e dei campionati italiani esordienti B A1, un evento che vedrà confrontarsi i talenti nazionali sui tatami veneti.

La competizione inizierà sabato con gli atleti senior, cintura nera, che si sono qualificati per le finali degli assoluti A1. Partenza delle gare alle 8.30. Nella sessione mattutina scenderanno in campo gli atleti delle categorie maschili -60 kg, -66 kg e -73 kg, insieme alle categorie femminili -63 kg, -70 kg, -78 kg e +78 kg. A partire dalle 13:00, sarà la volta delle categorie maschili -81 kg, -90 kg, -100 kg e +100 kg, nonché delle categorie femminili -48 kg, -52 kg e -57 kg.

In totale, saranno 205 gli atleti che si daranno battaglia sabato, accompagnati da 87 insegnanti tecnici. Nonostante il numero importante, saranno assenti i judoka già qualificati per Parigi 2024, i quali seguono un percorso ad hoc di preparazione olimpica.

Domenica sarà invece il turno delle giovani promesse del judo italiano. La giornata sarà interamente dedicata alle categorie giovanili U15, con le finali A1 dei campionati italiani esordienti B. Anche in questo caso, si prevede una competizione serrata e spettacolare, che metterà in luce i futuri talenti del judo nazionale. Oltre 270 i partecipanti, seguiti da 168 tecnici.

La città si prepara dunque ad accogliere atleti, tecnici e tifosi per un weekend di combattimenti. Per chi non potrà arrivare a Jesolo, sarà disponibile la diretta streaming dalla home page del sito Fijlkam. L’organizzazione dell’evento è affidata al Judo Kodokan di Jesolo.