Il live acustico di Karbon ai giardini di via Piave

Al Summer Garden di via Piave (Mestre) è il turno di Karbon, cantautore e chitarrista mestrino. L'appuntamento è per martedì 18 giugno alle ore 21 sul palco dei giardinetti, l'area verde che per tutta l'estate ospita serate a base di musica, food truck e animazione.

Carbon, cantante degli Spazio&Tempo, in questa occasione si esibisce da solista con l'accompagnamento della chitarra acustica. Proporrà i brani del suo EP "La strada giusta" e altri suoi inediti, oltre a una selezione di cover della canzone italiana.